درمان لکنت زبان در کودکی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بیژن شفیعی پنج شنبه در حاشیه نخستین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی با بیان اینکه در حال حاضر دو درصد از بزرگسالان و پنج درصد از کودکان لکنت زبان دارند، تصریح کرد: 50 درصد از اختلالات گفتاری و زبان با پیشگیری قابل درمان است اما در بسیاری از مواقع به علت دیر مراجعه کردن تاثیرات جبران‌ناپذیری در زمان تحصیل، ازدواج و شغل بر جای می‌گذارد.

وی در خصوص لکنت زبان افزود: لکنت زبان یک اختلال رشدی است که اگر درمان آن از سنین پایین آغاز شود به نتایج قطعی خواهیم رسید و در صورتی که در سنین بزرگسالی همراه فرد باشد با ضایعات روحی شدید روبرو می‌شویم.

مدیرگروه گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اختلالات گفتاری به مجموعه اختلالاتی گفته می شود که بر اثر بیماری‌های رشدی مثل عقب‌ماندگی ذهنی، مشکلات متابولیک، کم‌شنوایی و اتیسم ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گفتار درمانی رشته تخصصی میان رشته‌ای است که شامل ارزیابی، تشخیص، درمان، مشاوره و پیشگیری از انواع اختلالات گفتار زبان است، اظهار داشت: گفتار درمانی اختلالاتی ناشی از کم‌شنوایی، عقب‌ماندگی ذهنی، اتیسم یا در خود فرورفتگی کودکان را که در نوع بیان خلل وارد کرده را بررسی می کند.

شفیعی تاکید کرد: اختلالات صوتی ، لکنت یا ناروایی در کلام که به مدت دو هفته در افراد ادامه یابد یک هشدار جدی اختلالات گفتاری محسوب می‌شود.

وی افزود: افرادی همچون قاریان قران، مداحان، خواننده‌ها، سخنرانان، دوره‌گردها و دست فروشان که مجبورند با صدای بلند صبحت کنند بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات گفتاری و صوتی هستند.