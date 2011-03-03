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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

دیدار نماینده یونسکو از تایلند و کامبوج

دیدار نماینده یونسکو از تایلند و کامبوج

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سخنگوی سازمان ملل متحد خبر از دیدار نماینده ویژه یونسکو با نخست وزیر تایلند و کامبوج برای گفتگو بر سر مسئله معبد پریا ویهر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پنوم پن پست، مارتین نسیرکی به خبرنگاران گفت: کوچیروماتسورا نماینده یونسکو طی دیدارهای جداگانه با آبهیست وجاجیوا نخست وزیر تایلند و هون سن نخست وزیر کامبوج بر سر راه کارهای محافظت از معبد پریا ویهر به گفتگو پرداخت.

وی با تاکید بر اهمیت این بنای تاریخی ابراز امیدواری کرد دو کشور با همکاری یکدیگر شرایطی را برای تضمین سلامت این بنا فراهم کنند.

حملات توپخانه ای نیروهای تایلند و کامبوج طی ماه گذشته در منطقه مرزی دو کشور که حداقل 10 کشته و تعداد زیادی زخمی و مجروح به جا گذاشت آسیبهایی نیز به معبد پریا ویهر وارد کرد.
 
بر اساس حکم دادگاه جهانی در سال 2008 معبد پریا ویهر را جزو میراث جهانی سازمان ملل و متعلق به کامبوج دانست که همین امر تنش بین تایلند و کامبوج را تا جنگ افروزی پیش برد.
کد مطلب 1266084

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