10 هزار نفر از خراسان ‌جنوبی به مناطق عملیاتی کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علی قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سال گذشته 9 هزار نفر سهمیه اعزام به مناطق جنگی کشور به این استان اختصاص یافته است، اظهار داشت: امسال این رقم به 10هزار و 752 نفر افزایش یافته است .

وی اضافه کرد: در این راستا هفت هزار و 500 نفر از تاریخ 14 اسفند سال جاری لغایت 14 فروردین سال آینده در قالب 25 کاروان به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد .

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه مدت هر دوره هفت روز است، افزود: کاروان های اعزامی از مناطق عملیاتی والفجر، شلمچه، خرمشهر، طلائیه، هویزه، دهلاویه، فتح المبین و بازدید می کنند .

وی با اشاره به اینکه برای هر دوره 15 روزه 10 راوی نیز به این اردوه اعزام می شوند، تصریح کرد: تاکنون سه هزار و 497 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان استان در سه نوبت به مناطق عملیاتی اعزام شده اند .

سرهنگ قاسمی بازدید از اماکن زیارتی، برگزاری شب خاطره، مسابقات فرهنگی متنوع، یادوراه شهداء و شرکت در رزمایش را از برنامه های جانبی اردوی راهیان نور عنوان کرد و بیان داشت: افراد شرکت کننده در این اردو اماکن زیارتی امامزاده طبس، شاهچراغ شیراز، مزار دانیال نبی شوش، مرقد مطهر حضرت معصومه(س) در قم زیارت می کنند .

وی اعزام کاروان ها را به صورت مجزا شامل بسیج دانشجویی، بسیج سازمان های دولتی و اصناف، طلاب و روحانیون اعلام کرد و افزود: سهمیه کاروان دانش آموزی سه هزار و 400 نفر، دانشجویی سه هزار و 200نفر، دستگاه های دولتی و اصناف دو هزار و 700 نفر، بسیج محلات سه هزار و 900 نفر، طلاب 500 نفر و نیروهای سپاه ارتش و انتظامی یک هزار و 200 نفر است .