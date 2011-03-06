سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو خبرنگار مهر در بیان چرایی عدم تشکیل "وزارت امر به معروف و نهی از منکر" گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است پس منحصر کردنش در یک وزارتخانه به این معنی است که مردم بنشینند سرجایشان و این فریضه الهی را بجا نیاورند چون وزارتخانه "امر به معروف و نهی از منکر" وظیفه آنها را انجام دهد که این امر مضر و مخل است.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است و هر کسی در هر لباسی باید این فریضه الهی را انجام دهد یعنی هر فردی وظیفه دارد که اگر معروفی ترک شده مردم را به آن معروف امر کند و آنان را هدایت نماید و اگر کسی مرتکب منکری شد در مقابل آن منکر نیز از خود واکنش نشان دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص اینکه آیا این موضوع مغایر با ادامه فعالیت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر است؟ گفت: نه! چون ستاد یک مجموعه هماهنگ کننده است و وجودش خیلی مفید است زیرا افراد ودستگاه‌هایی را که قرار است این کار را انجام دهند تشویق و ترغیب می‌کند و هماهنگشان می‌نماید در حالی که وزارتخانه یک دستگاه اجرایی است و صرفاً‌کارهای اجرایی را انجام می‌دهد. بنابراین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت اجرایی ندارد که بخواهد به عنوان یک وزارتخانه مطرح شود.

وی همچنین در مورد تبدیل سازمان بسیج به "وزارت بسیج" هم گفت: این امکان پذیر نیست زیرا وزارتخانه دستگاهی زیر نظر دولت است در حالی که سازمان بسیج تشکیلاتی فراتر از همه اینها است و نمی‌تواند خود را در قالب یک دستگاه اجرایی محدود کند. بسیج همه را در بر می‌گیرد به طوری که افرادی از قوه قضائیه و قوه مقننه هم اکنون عضو بسیج هستند. در حالی که ما اگر به یک وزارتخانه تبدیل شویم طبق اصل تفکیک قوا آنها دیگر نمی‌توانند عضو بسیج باشند و یک نقض غرض به وجود می‌آید. پس این مسئله امکان پذیر نیست.

امیدواری آمریکا به کسانی که از ارزشهای انقلاب فاصله بگیرد

سردار نقدی در ادامه در خصوص افشاگری شبکه الجزیره که چندی پیش در مورد میرحسین موسوی انجام داد نیز عنوان کرد:‌ هر کسی که از ارزش‌های انقلاب و راه امام (ره) فاصله بگیرد بلافاصله غرب به آن شخص امیدوار می‌شود.

وی اضافه کرد:‌از سوی دیگر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به دلیل اینکه هم اکنون می‌بیننند که در حال نابود شدن هستند به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زنند. پس از هر کسی که با ارزشهای انقلاب زاویه پیدا کنند و یا حرفی بر علیه نظام بزند حمایت می‌کنند. به عنوان مثال وقتی یک قاچاقچی مواد مخدر و یا خانمی که مرتکب زنا شده وهمسر خود را کشته است در کشور مجازات می‌شوند به طور مستقیم مورد حمایت روسای جمهوری آمریکا قرار می‌گیرند. بنابراین اینها به کسانی که نظر مخالفی نسبت به انقلاب داشته باشند چنگ می‌زنند تا به مقاصد خود برسند و دلشان برای ملت ایران نسوخته است.

وی در بیان تعبیر غربی‌ها از جناح حامی موسوی به جناح حامی صلح خاورمیانه عنوان کرد: وقتی عده‌ای شعار نه غزه نه لبنان را در خیابان‌ها سرمی‌دهند این یعنی اینکه صهیونیست‌ها بمانند. به هر حال تصور و توهم برخی از این گروه‌های سیاسی این است که قدرت فائقه در دنیا آمریکا و اسرائیل است و اگر بخواهند بر سر کار بیایند چون پایگاه مردمی ندارند باید به آمریکا و صهونیست‌ها تکیه کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: طبیعتاً ‌گروه‌های سیاسی فاسد این تصورات و توهمات را دارند و شعارهایی به نفع آنها (آمریکا واسرائیل) می‌دهند و چراغ سبز نشان می‌دهند غافل از اینکه قدرت و اقتداری که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌توانستند یک حزب را بر سر کار بیاورند متعلق به سه دهه پیش است اما الان دیگر وضع فرق کرده و آمریکا نمی‌تواند از این غلط‌ها بکند.

وی افزود: از زمانی که شاه در کشورمان ساقط شد آنها دیگر نتوانستند طرفدارهای خود را در ایران بر سر کار بیاورند و حتی در حال حاضر در کشورهای مختلف عربی دست و پا می‌زنند و نمی‌توانند خود را نگه دارند. دوره آنها گذشته است.

سردار نقدی تاکید کرد: افرادی که توهم دارند برای روی کار آمدن و به قدرت رسیدن می‌توانند با چراغ سبز نشان دادن به غرب و صهیونیست‌ها به هدف خود برسند کور خوانده‌اند زیرا الان شرایط عوض شده و هر کسی که در دنیا می‌خواهد به قدرت برسد باید علیه آمریکا حرف بزند حتی در عراق و افغانستان کسانی که می خواهند بر سر کار بمانند علیرغم داشتن روابط با آمریکا مجبورند که علیه آمریکایی‌ها سخنرانی های مفصل کنند و به مواضع آنها حمله کنند. چون مردم دنیا الان بیدار شده‌اند و این را می‌خواهند.

بسیج راجع به مهدی هاشمی صحبت نمی کند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین در خصوص تعقیب مهدی هاشمی نیز گفت: ما (بسیج) راجع به این افراد حرف نمی زنیم بلکه راجع به آمریکا و صهیونیست‌ها حرف می‌زنیم چون حریف ما آنها هستند.

تلاش غرب برای قرار دادن مردم عرب منطقه در مقابل انقلاب اسلامی ایران

وی در بخش دیگری ازاین گفتگو در خصوص تولد خاورمیانه اسلامی در آینده نه چندان دور نیز گفت: غرب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سرکوب‌های شدیدی را در کشورهای منطقه به وجود آورد و با ایجاد جنگ عراق علیه ایران سعی کرد که احساسات و عواطف مردم عرب را در مقابل انقلاب اسلامی تحریک کند و برای این مسئله کار سنگینی انجام داد.از یک طرف سرکوب و از طرف دیگر کار عظیم رسانه‌ای و فرهنگی جهت قرار دادن جمهوری اسلامی مقابل مردم کشورهای منطقه انجام داد اما به تدریج حوادث مختلف در منطقه موضوع را برای مردم منطقه روشن کرد.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه تنها کشوری که از مردم مظلوم غزه طی جنگ 22 روزه حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: امروز مردم منطقه و دنیا بیداری‌شان به اوج خود نزدیک شده است. دنیا می داند جریان آزادی بخش که امروز نه در منطقه بلکه در دنیا به ویژه در آمریکا به راه افتاده متاثر از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه امروز همه ملت‌ها تحت سانسور خبری شدید غرب قرار دارند، گفت:‌ شعارهای اسلامی که از مصر بلند می‌شود را نمی گذارند که در رسانه‌ها منعکس شود و همچنین جلوی انتشار شعارهای ضد اسرائیلی را در رسانه‌ها می‌گیرند. حتی شعارهای سقوط نظام در مصر را به سمت شعارهای سقوط مبارک منحرف کردند.

تشریح جزئیات نقشه آمریکا برای مصر

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه غربی‌ها به سرکردگی ایالات متحده تلاش می کنند که یک بدیل امریکایی را در مصر جایگزین مبارک کنند و مذاکراتی را هم که با مخالفین انجام داده‌اند همین موضوع را نشان می دهد، گفت: آنها هم اکنون به دنبال این هستند که بدیل جدیدی که قرار است به جای مبارک به قدرت برسد منافع اسرائیل را در منطقه تامین کند و پایبند ادامه روابط با اسرائیل باشد.

وی اضافه کرد: اینها هم اکنون نسبت به شرط رفتن مبارک تسلیم شدند و حتی به سران ارتش مصر هم که در پشت پرده همراه آنها هستند دستور دادند که علیه آنها موضع‌گیری نکنند و با حرکت مردم در انقلاب شریک باشند تا بعداً‌ بتوانند از این طریق سهم خواهی کنند.

سردار نقدی با ابراز امیدواری از اینکه آنها به این خواسته خود نخواهند رسید، در عین حال تصریح کرد: اگر هم بدیلی به جای مبارک در مصر بر سر کار بیاید یقیناً دولت بادوامی نخواهدبود و خیلی زود مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و بیرونش می‌کنند.

موج بیداری اسلامی به عربستان و لیبی هم رسیده است

وی همچنین در مورد رسیدن موج بیداری اسلامی به عربستان نیزگفت: موج بیداری هم اکنون به همه کشورها رسیده است و ملت‌ها بیدار شده‌اند. همه مردم کشورها در حال حاضر در صحنه هستند اما اخبار سانسور می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه نهضت بیداری اسلامی حتی در داخل آمریکا نیز این اتفاق افتاده است، گفت: هم اکنون شما ببینید که موضع مردم آمریکا نسبت به دولتمردان خود چگونه است و چه گروه‌ها و جریاناتی از آزادی‌خواهی در آنجا درست شده است اما متاسفانه به دلیل اینکه همه ما تحت هجوم گسترده موج رسانه‌ای آنها هستیم تصویر دیگری به جز واقعیتی که در دنیا می گذرد را به ما القا می‌کند که متاسفانه هم همه ما آن را باور کردیم. البته فقط از طریق مواجهه حضوری می توانید این بیداری را تشخیص دهید نه از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها. رسانه‌های غربی همزیستی یک گربه و سگ را به خبر اول دنیا بدل می‌کنند تا مردم را از اخبار اصلی دیگر غافل کنند و به نوعی افکار عمومی را مشغول کنند.

وی تصریح کرد: مثلا ً‌امروز در ایران وقتی قاچاقچی مواد مخدر را اعدام می‌کنند وزیرامور خارجه کشورهای غربی در پشت تریبون راجع به آن موضع‌گیری می‌ کنند حتی به اسم کوچک هم این شخص را می‌شناسند اما رسانه‌های ما دانشجویان انگلیسی را که از دست پلیس این کشور کتک خورده‌اند را نمی‌شناسند.

برخورد جمهوری اسلامی ایران با انگلستان باید فراتر از قطع رابطه باشد

سردارنقدی همچنین در خصوص قطع رابطه با انگلیس گفت: انگلیسی‌ها ریشه بخش اعظم مفاسد در خاورمیانه و پایه گذار شکل گیری رژیم صهیونیستی هستند.

وی تصریح کرد:‌ دلیل اصلی اینکه اکثر کشورهای اسلامی تجزیه و تقسیم شدند انگلیسی‌ها بودند و جنایت‌هایی که پادشاهان خائن طی سالهای گذشته به ملت خود می کردند مسببش انگلیسی‌ها بودند.

وی ادامه د اد:‌ شکل گیری بهائیت، قادیان‌گری، شیطان پرستی و فرقه یزیدی ریشه‌اش در انگلستان است.

سردار نقدی با اعلام اینکه یقیناً برخورد جمهوری اسلامی ایران با انگلستان باید فراتر از قطع رابطه باشد، گفت: یعنی باید با این رژیم پادشاهی منحوس که از بدو تاسیس اش دنیا جز نحوست و خباثت از آن ندیده برخورد قاطع کرد.

برنامه های سازمان بسیج برای مقابله با گروه های شیطان پرستی و عرفانهای دروغین

نقدی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص برنامه سازمان بسیج مستضعفین در مقابله با گروه های شیطان پرستی و عرفانهای دروغین گفت: رویکرد سازمان بسیج فرهنگی است اما با توجه به اینکه این گروه ها از منطق و ایدئولوژی قوی بی بهره اند و بر پایه مواد مخدر و فساد شکل گرفته اند بنابراین نمی توان در مقابل آنها از منطق استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید تربیت اسلامی را در جامعه ترویج دهیم تا دچار انحرافات جوانان را بگیریم، گفت: این معضلات اجنماعی با ترویج اخلاق و معنویت برطرف خواهند شد.

سردار نقدی در بیان برنامه های سازمان بسیج مستضعفین برای مقابله با چنین گروه هایی، اظهار داشت: سازمان بسیج برنامه های تربیتی و اخلاقی متعددی را در این زمینه تدارک دیده است و این برنامه ها را در پایگاه های بسیج توسعه می دهیم .

رئیس سازمان بسیج با تاکید براینکه باید افراد اغفال شده توسط این گروههای شیطان پرستی و عرفانهای کاذب را شناسایی و هدایتشان کرد، گفت: باید همه در این زمینه تلاش کنیم چون همه دستگاهها بویژه نهادهای فرهنگی کشور در مقابل حفظ مردم از اوهام که از طریق سرویسهای جاسوسی کشورهای استکباری در جامعه ترویج می شود مسئول هستند.

وی با اعلام اینکه سازمان بسیج در این زمینه روشنگریهای زیادی را انجام داده است، در بیان آنها گفت: نشستهای زیادی در رابطه با مقابله با گروه های شیطان پرستی و عرفانهای کاذب در مساجد و پایگاههای بسیج برگزار شده است و همچنین جزوات و لوح های فشرده ای هم در قالب بسته های فرهنگی پخش شده است.



