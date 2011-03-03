حفاظت از تالابها نیازمند همکاری و مشارکتهای بین بخشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج همتی ضمن اشاره به توجه دانشگاه به مسائل زیست محیطی، خصوصاً تالابها افزود: این همایش فرصت خوبی است که از نگاه دانش بنیان در حوزه دانشگاه به مباحث زیست محیطی پرداخته می شود. تالابها از آنچه که در علوم دانشگاهی آمده است مفهوم فراتری دارند تالابها نمادی از حیات بر روی زمین و هدیه برای آیندگان هستند که باید در حفظ آنها کوشا باشیم.



وی یکی از مشکلات تالابهای کشور را مشترک بودن بسیاری از این تالابها از لحاظ حق آبه با کشورهای همسایه عنوان کرد که مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است و در این خصوص به عزم بین المللی و ملاحظه بیشتر کنوانسیون نیازداریم به لحاظ اینکه تالابها ارزشهای بالایی در طبیعت دارند و به عنوان یک دانشگاه در زمینه علوم طبیعت نقش آفرینی می کنند و می توان از ارزشهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی که با تالابها گره خورده اند بصورت خردمندانه بهره گرفت.



همتی گفت: در بسیاری از نقاط کشور از جمله استان خوزستان تالابها با تمدن های کهن گره خورده اند که این مقوله خود یک نگاه فرهنگی را می طلبد که در تقویت ارزشهای اکولوژیک، اکوتوریسم و تنوع زیستی تالابها به عنوان اندوختگاههای ژنی و تنوع پرندگان گیاهان و جانوران نقش ارزشمندی دارند .



وی با تاکید بر حوزه محیط زیست دریایی گفت: اگر تصویر شفافتری از خوریات ارائه شود، می توان با لحاظ معیارهای لازم نسبت به معرفی این سایت ها به کنوانسیون رامسر اقدام کرد.



وی به برنامه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در زمینه تالاب شادگان اشاره کرد و افزود: طرح حفاظت از تالابهای ایران یک طرح ملی است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان هماهنگ کننده ملی و با حمایت برنامه عمران ملل متحد UNDP) ) و با تسهیلات جهانی GEF اجرایی شود.