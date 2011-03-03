قرارداد پروژه تولید برق از زباله در ساری منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسئله زباله از لحاظ امنیتی، سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت باشد، گفت: در گذشته به خاطر عدم تخصیص اعتبارات لازم مسئله زباله رفع نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصهای مهم استان در سفر سوم هیئت دولت به مازندران مسئله زباله بود که از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی گفت: در سفر سوم دولت به مازندران، نگاه ویژه ای به بحث زباله داشت و اعتبارات قابل توجهی به آن تخصیص یافت.

بابایی، میزان تولید روزانه زباله در شهرستان ساری را 400 تن عنوان کرد و افزود: مسئولان استان متهم به عدم تامین اعتبارات در خصوص مسئله زباله بودند که در حال حاضر در سفر سوم هیات دولت این مسئله رفع خواهد شد.

وی یادآور شد: حل مسئله زباله شهرستان ساری در مازندران به صورت پایلوت در استان صورت می گیرد و سرمایه گذاران متعددی در این خصوص به استانداری و شهرداری و سازمان همیاری شهرداری های مازندران مراجعه کردند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران با بیان اینکه تبدیل انرژی برق از زباله مهمترین خروجی واحدهای تولیدی می باشد ، افزود: باید استاندارد و شاخص های زیست محیطی اروپا در آن رعایت شود.

وی با اشاره به سفر گروه فنی متشکل از نماینده سازمان انرژی نو، وزارت کشور، استان های گلستان، گیلان و مازندران با محوریت ساری به چین افزود: قرادادی توسط شرکت چینی T.S.T در خصوص طرح تولید انرژی نو از زباله مازندران منعقد شده است.

بابایی گفت: اعتبار مالی این قرارداد 500 میلیارد ریال است که 60 درصد اعتبارات آن جزو مصوبات سفر سوم دولت به مازندران و 40 درصد مابقی توسط شهرداری ساری با مشارکت بخش خصوصی تامین اعتیار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات لازم در خصوص عقد این قرداد از طرف دولت به خوبی صورت گرفته است و این قراداد بین شرکت چینی و شهرداری ساری منعقد شده و پس از تصویب در جلسه شورای اسلامی شهر ساری عملیاتی خواهد شد.

بابایی با بیان اینکه هیچ موانعی در خصوص اجرای این پروژه در ساری وجود ندارد افزود: امیدورایم پس از مصوب شدن این قرارداد در شورای اسلامی شهر ساری اقدامات عملیاتی این پروژه به زودی صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران گفت: طرح انرژی نو از زباله در ساری به مدت چهار سال دارای تضمین است و شهرداری ساری اعتبار 40 درصدی این پروژه را پس از بهره وری این طرح پرداخت خواهد شد.

این طرح یکی از بزرگترین پروژه های سطح کشور محسوب می شود.