به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم‌ها شنبه 14 اسفندماه در خانه هنرمندان نمایش داده می‌شوند، در سانس اول، ساعت 15 تا 17 تالار بتهوون، "شیشه‌های بخار گرفته" به کارگردانی افشین عامریان و محمود جوادی‌پور و "ایران، جنوب‌غربی" کاری از محمدرضا فرطوسی نمایش داده می‌شود.

همچنین در سانس دوم، ساعت 17 تا 19، "موذن" به کارگردانی الهام حسامی، "مینور و ماژور" به کارگردانی علیرضا رسولی‌نژاد، "شیرپوشان" به کارگردانی نرگس آبیار، "بچه مرز" به کاگردانی رضا جمالی و "بیلگردانی" کاری از یوسف نیک‌فام روی پرده می‌روند.

سانس سوم ساعت 19 تا 20:30 مخصوص نمایش فیلم "پیاده‌روی بزرگ" به کارگردانی نیما عباس‌پور، مرور بر آثار انیمیشن‌های کامبیز درم‌بخش و "بارکد" کاری از کریستین اشنایدر مستندی درباره اجرای یک گروه موسیقی اتریشی در فضاهای انتخاب‌شده‌ای از طبیعت با زیرنویس فارسی است.