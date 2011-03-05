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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۹

در خانه هنرمندان/

فیلم‌های عباس‌پور و اشنایدر روی پرده می‌روند

فیلم‌های عباس‌پور و اشنایدر روی پرده می‌روند

آخرین روز از برنامه نمایش فیلم جشنواره تصویر سال به نمایش فیلم‌هایی از نیما عباس‌پور و کریستین اشنایدر اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم‌ها شنبه 14 اسفندماه در خانه هنرمندان نمایش داده می‌شوند، در سانس اول، ساعت 15 تا 17 تالار بتهوون، "شیشه‌های بخار گرفته" به کارگردانی افشین عامریان و محمود جوادی‌پور و "ایران، جنوب‌غربی" کاری از محمدرضا فرطوسی نمایش داده می‌شود.

همچنین در سانس دوم، ساعت 17 تا 19، "موذن" به کارگردانی الهام حسامی، "مینور و ماژور" به کارگردانی علیرضا رسولی‌نژاد، "شیرپوشان" به کارگردانی نرگس آبیار، "بچه مرز" به کاگردانی رضا جمالی و "بیلگردانی" کاری از یوسف نیک‌فام روی پرده می‌روند.
 
سانس سوم ساعت 19 تا 20:30 مخصوص نمایش فیلم "پیاده‌روی بزرگ" به کارگردانی نیما عباس‌پور، مرور بر آثار انیمیشن‌های کامبیز درم‌بخش و "بارکد" کاری از کریستین اشنایدر مستندی درباره اجرای یک گروه موسیقی اتریشی در فضاهای انتخاب‌شده‌ای از طبیعت با زیرنویس فارسی است.
کد مطلب 1266117

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