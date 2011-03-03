به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرحناز ترکستانی صبح پنج‌شنبه در نخستین دوره نشست‌های منطقه‌ای دبیران تشکل‌های اسلامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها گفت: آئین نامه اجرای این طرح پس از بررسی و بازنگری به تائید وزیر بهداشت رسیده است.



وی دانشگاه‌ها را محل کسب علم، اخلاق و بیان نظرات و دیدگاههای مختلف دانشجویان معرفی کرد و افزود: بیان اندیشه‌ها و نظرات در چارچوب قانون و نظام اسلامی در هر حوزه‌ای موجب تغییر و تحول و پیشرفت می‌شود.



معاون دانشجویی فرهنگی وزیر بهداشت بازنگری در برخی آئین نامه‌ها، تقویت فرهنگ عفاف و حجاب، برگزاری دورهای آموزشی، ارزیابی عملکرد معاونتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها، آسیب‌شناسی برنامه‌ها و تبیین نظام محتوایی را از جمله برنامه‌های این معاونت در جهت گسترش و تعمیق باورهای اعتقادی و معنوی دانشجویان برشمرد و گفت: اخلاق حرفه‌ای از جمله موارد بسیار مهم و اساسی در حرفه پزشکی است که می‌تواند زمینه موفقیت فعالان بخش‌های مختلف نظام سلامت و رضایتمندی عمومی را به همراه داشته باشد.



ترکستانی توجه به ضرورت‌ها و نیازهای فرهنگی دانشجویان را در هریک از رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی لازم دانست و افزود: به همین منظور و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در هر هفته 2 ساعت از زمان دانشجویان در دانشکده‌های مختلف به برنامه‌های فرهنگی اختصاص دارد.



وی تصریح کرد: افزایش 2 برابری سرانه فرهنگی در سال 89 در اجرای بسیاری از برنامه‌ها و فعالیتهای دانشجویان تاثیرگذار بوده است.



فرزین نیا معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم هم در ابتدای این جلسه علم افزایی توام با ایمان و عقیده را برای داشجویان در هر عرصه‌ای ضروری عنوان و تصریح کرد: توجه به این مبانی ارزشی و اعتقادی سبب حفظ نظام و انقلاب، پیشرفت و آبادنی، نامیدی دشمنان و موفقیت دانشجو در عرصه علمی می‌شود.



در این دوره که دبیران تشکل‌های اسلامی دانشگاههای علوم پزشکی مناطق یک و دو کشور حضور دارند شرکت کنندگان در مدت دو روز به بررسی راهکارهای ارتقای فعالیت‌ها و برنامه‌های این تشکل‌ها می‌پردازند.