اصفهان آماده پذیرایی از 4 میلیون مسافر نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رنجبر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولویت تسهیلات سفر در نوروز 90 برای مسافران، اسکان در محل‌های استقرار موقت است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به مهمترین وظایف ستادی و خدماتی معاونت خدمات شهری اشاره و تصریح کرد: سازمان پارک‌ها و فضای سبز، پسماند، خدمات موتوری، سازمان میادین و میوه و تره‌بار، نظارت و کنترل داخل شهر، نگهداری و تجهیزات شهرداری، جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف، تکدی‌گری و مبلمان شهری اهم دستگاه‌های هستند که زیر نظر خدمات شهری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برنامه راهبردی و توسعه کلان خدمات شهری با نگاه به الگوهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی هماهنگ تدوین شده است، بیان داشت: در این برنامه‌ها، افزایش قابلیت زندگی در شهر اصفهان با تاکید بر توسعه رهیافت شهر با عنوان برنامه راهبری سال 95 و بر اساس چشم انداز افق 1404 لحاظ شده است.

رنجبر در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه این معاونت در خصوص ستاد تسهیلات سفر خاطرنشان کرد: برنامه‌های این معاونت صرفا برای مسافران نوروزی تدارک دیده نشده است بلکه اولویت نخست را برای رضایت شهروندان و منفعت به کلیه اصناف مرتبط و ذی نفع در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید به اینکه وظایفی برای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بر اساس آیین نامه‌هایی مربوط به اسکان مسافران تهیه شده است، ادامه داد: کلیه تدابیر برای بهترین تسهیلات رفاهی و نظم‌دهی در پارک‌ها و فضای سبز اصفهان انجام شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: در ستادها و کمپ‌ها خدمات خاصی برای مسافران نوروزی و مردم شهر اصفهان ایجاد شده است، به صورتی که در پایان ایام نوروز نفع مسافران و شهروندان اصفهانی برابر باشد.

هماهنگی‌ها برای پذیرایی از مسافران انجام شده است

وی اظهار داشت: هماهنگی‌ها برای توزیع مناسب مسافرین در شهر اصفهان با استقرار اتوبوس و تاکسی در ستادهای اجرایی تسهیلات سفر پیش‌بینی و هماهنگی‌ها با پلیس راهور، نیروی انتظامی، حمل‌ونقل و ترافیک برای ارائه بهترین خدمات در شیفت شبانه و ساعات پیک در محل ستاد اجرائی و هسته مرکزی شهر در نظر گرفته شده است.

رنجبر با تاکید به اینکه در رویکرد ستاد تسهیلات سفر نوروزی حرکت به سمت کاهش چادرخوابی و نهایتا حذف چادرخوابی از اسکان موقت سطح شهر است، افزود: در نظر داریم نوروز امسال آخرین سالی باشد که مسافران در چادر خوابیده و از نوروز سال آینده اسکان مسافران در کمپ‌ها مورد توجه خواهد بود.

اصفهان آماده پذیرایی از 4 میلیون مسافر نوروزی است

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای سال گذشته حداکثر 150 هزار نفر مسافر شب‌خواب در اصفهان در ایام نوروز داشته‌ایم، بیان داشت: طبق برآورد صورت گرفته اصفهان آماده پذیرای 4 میلیون مسافر نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردین است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با اولویت اسکان مسافران در هتل‌ها، مهمانپذیرها، منازل استیجاری داری مجوز از سوی مشاورین املاک و تکمیل ظرفیت‌های سالن‌‌های تربیت بدنی، حسینیه‌ها، مدارس و مساجد شهر در اختیار ستاد رفاه مسافران نوروزی اشاره و تاکید کرد: چهار پارک و کمپ استقرار مسافران در محل باغ فدک، باغ غدیر، پارک استقلال و قلمستان آماده پذیرایی مسافران نوروزی به صورت نصب چادر خواهد بود.

وی افزود: راهنمایی و استقرار کیوسک‌های اطلاع‌رسانی در پلیس راه‌های ورودی شهر اصفهان جهت هدایت مسافران پیش‌بینی شده است که نحوه استقرار مسافران را قبل از ورود به شهر اصفهان با تحویل یک بسته اطلاع‌رسانی اسکان راهنمایی می‌کند که در نوروز امسال نسبت به سال گذشته فضاسازی و اطلاع‌رسانی جامع به مسافران بهتر انجام می‌شود.

رنجبر به زیباسازی شهر اصفهان متناسب با حال و هوای عید اشاره کرد و گفت: ساماندهی کارگاه‌های مترو، آذین‌بندی شهر و رفع سد معبر جهت استقبال از مسافران نوروزی انجام خواهد شد که چهره شهر را متحول می‌کند.

با کلید به دستان در ایام نوروز برخورد می‌شود

وی در ادامه سخنان خود به افراد کلید به دست ورودی شهر اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری اصفهان و اتحادیه مسکن طی تعاملات ویژه‌ای، کلیه تمهیدات امنیتی و قضایی را اندیشیده‌اند که در حداقل زمان استقرار مسافران نوروزی امنیت جانی و مالی مسافران تضمین شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: در این راستا سعی شده تا افراد دارای مجوز اجاره منزل با مشخصات خاصی از جمله آرم و نشان در محل ورودی شهر حضور داشته و مسافران را به محل‌های مشخص دارای مجوز هدایت کنند.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده از طریق اعلام عمومی به شهروندان درخواست می‌شود کسانی که تمایل به اجاره منزل دارند به محل اسکان مسافران نورزی مشاورین املاک مراجعه کنند، بیان داشت: با کلیه افرادی که پس از مدت اعلام شده از طریق بنرهای شهری در ایام نوروز مبادرت به اسکان مسافران نوروزی کنند، به شدت برخورد می‌شود.