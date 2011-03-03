مواد مخدر مهمترین مشکل و معضل اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مصطفی محمد نجار در جلسه ستاد مواد مخدر استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: تحقق امنیت اجتماعی نیازمند پلیسی هوشمند، توانا و با کفایت است.

وی افزود: تردیدی نیست که تحقق امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه، نیازمند پلیسی مقتدر، هوشمند، توانا و با کفایت است که دغدغه اصلی او پاسداری از جان، مال، ناموس و آبروی انسان ها می باشد.

وزیر کشور دولت دهم با تاکید بر اینکه اعتماد سازی بزرگترین سرمایه پلیس است، بیان داشت: پلیس ما با خدمت رسانی و با کارهای فرهنگی بدنبال کسب این اعتماد است.

نجار همچنین با تقدیر و تشکر از فرماندهی انتظامی استان، در جهت برقراری نظم و امنیت سفر هیئت دولت افزود: ما امروزه شاهد تحولات علمی کاربردی خوبی در مجموعه پلیس هستیم.

وی یادآور شد: ماباید کاری کنیم که اعتماد مردم را با خدمت رسانی جلب نماییم که بالاترین سرمایه، جلب اعتماد عمومی است و نیروی انتظامی در این راستا نیز برنامه های خوبی دارد.

نجار همچنین با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: اقتدار پلیس در برخورد همراه با مهربانی، مبتنی بر اطلاعات و استفاده از تجهیزات مدرن است.

وزیر کشور همچنین از اقدامات خوب فرماندهی انتظامی لرستان در بحث مبارزه و مقابله با مواد مخدر تشکر کرد و افزود: باید دست به دست هم دهیم و با کار های فرهنگی - اجتماعی مردم را از معضلات مواد مخدر آگاه سازیم.

نجار با بیان اینکه دشمن خارجی در پشت صحنه این امر دخالت دارد مواد مخدر را، مهمترین مشکل و معضل اجتماعی در جامعه عنوان کرد و گفت: بزرگترین توطئه دشمن برای دامن زدن به معضلات اجتماعی در جوامع مواد مخدر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیشگیری در این زمینه اصل است، اطلاع رسانی را در این خصوص لازم و ضروری دانست.

وزیر کشور ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر باید همه جانبه و ریشه ای باشد و مردم باید پای کار بیایند و همکاری کنند.

در پایان مراسم ، طی حکمی از سوی وزیر کشور سرهنگ کاظم علیزاده فرمانده انتظامی استان لرستان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان منصوب شد.