نمایشگاه کتاب محیط آزادانه و بدون محدودیت برای علاقمندان به کتاب است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، مرتضی تیموری پنجشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب در راستای فرهنگ سازی کتابخوانی در جامعه نقش بسیار مهمی دارد، اظهار داشت: تنوع موضوعات باعث ایجاد جذابیت برای بازدیدکنندگان می شود .

وی افزود: عموم مردم در کتابفروشی ها با نوعی محدودیت در موضوع روبرو هستند که در نمایشگاه این محدودیت برداشته می شود و به سهولت می توانند به کتاب های مورد علاقه خود دست پیدا کنند .

رئیس شورای انتخاب منابع کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان اضافه کرد: ارائه تخفیف 40 درصدی از سوی برگزارکنندگان برای بازدیدکنندگان فرصتی برای افرادی است که بالا بدون قیمت کتاب را بهانه ایی برای خرید نکردن کتاب عنوان می کنند .

وی ترویج فرهنگ کتابخوانی را نیازمند عادت شدن ان در نزد مردم دانست و بیان کرد: در مرحله نخست خانواده به عنوان مهد تربیت اولیه کودکان و نوجوانان باید مکانی برای آشنا شدن با کتاب و کتابخوانی باشد.

تیموری خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی شامل مهدکودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاهبه عنوان دومین مرحله اثرگذار ترویج کتابخوانی در نزد جوانان به شمار می روند.

وی یادآور شد: ترغیب و تشویق جوانان به مطالعه کتاب در جامعه به عنوان سومین مرحله از فرآیند ترویج کتابخوانی است که باید مورد توجه مسئولان فرهنگی جامعه قرار گیرد.

رئیس شورای انتخاب منابع کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اساس توسعه کشور در افزایش میزان مطالعه است، تاکید کرد: رسالت رسانه های جمعی و گروهی در معرفی این نمایشگاه فرهنگی تبلور پیدا می کند تا مردم را از برگزاری این رویداد مهم فرهنگی با خبر سازند .

ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از 10 تا 16 اسفند در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.