تقویت حوزه کتاب رشد تئاتر و سینما را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بهمن دری ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان و در جمع خبرنگاران افزود: در صورتی که کتاب بتواند در حوزه‌ای مختلف اعم از نوشتن، چاپ، انتشارات و توزیع مخاطب، متناسب با انقلاب اسلامی حرکت کند در نهایت در عرصه‌های مختلف هنری مناسبی خواهیم بود .

وی در ادامه سخنان خود با مثبت ارزیابی نمودن برپایی نخستین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در اصفهان ادامه داد: انتظار می‌رود که دوره های بعدی نمایشگاه دفاع مقدس شکوفاتر از گذشته و با حضور ناشران بیشتری برگزار شود .

دری در ادامه اظهار داشت: باید متولیان برگزار کننده نمایشگاه با رصد کردن نقاط قوت و ضعف چنین نمایشگاه‌هایی برای برگزاری هر چه بهتر این در سال‌های بعد تلاش نمایند.

وی برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان را به عنوان دومین رخداد بزرگ فرهنگی یاد کرد و گفت: تجهیز کتابخانه‌های مدارس می‌تواند دانش آموزان را در موضوع مطالعه علاقه‌مند سازد .

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری 95 نمایشگاه کتاب استانی در دولت نهم و دهم را نشان از توجه مسئولین فرهنگی دولت به این امر مهم دانست و گفت: رییس جمهور در دیدار با برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب خواستار پنج برابر شدن برگزاری نمایشگاه کتاب در استان‌ها شد.

وی وجود تعامل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با استانداری در جهت جذب اعتبارات فرهنگی در سال 90 را عامل مهم در برپایی رخدادهای فرهنگی در استان دانست و اظهار داشت: ارشاد به عنوان محوریت فعالیت‌های فرهنگی در استان می‌تواند منشأ فعالیت‌های متعالی در این عرصه باشد.