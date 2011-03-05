تصاویر دیدنی از نادرترین صحنه های طبیعت/ بازی رنگها در پرنده بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو وینتر که در ایالت ایندیانا به دنیا آمده است همیشه رویای سفر به دور دنیا را به عنوان عکاس نشنال جغرافی می دید. به همین علت اولین دوربین عکاسی خود را در تولد هفت سالگی هدیه گرفت و اصول اولیه عکاسی را از پدرش آموخت.

پس از گرفتن لیسانس در آکادمی هنر و در دانشگاه سانفرانسیسکو به عنوان دستیار "مایکل نیکلاس"، عکاس نشنال جغرافی مشغول به کار شد و همزمان به عکاسی خبری پرداخت.

استیو وینتر که امروز به عنوان یکی از بزرگترین عکاسان نشنال جغرافی شناخته می شود تاکنون برای مجلات معتبری چون تایم، نیوزوویک، فورچون، تاریخ طبیعی، سایتیفیک آمریکن و ... حتی برای سازمانهایی چون "یونیسف" عکاسی کرده است.

نام این عکاس در میان برندگان جایزه بین المللی "بهترین عکسهای سال" به چشم می خورد.

در این راستا، مجله نشنال جغرافی در شماره ماه مارس خود گزیده ای از بهترین عکسهای این عکاس را که حیات وحش و جوامع انسانی در دل طبیعت به تصویر کشیده اند منتشر کرد. این عکاس با دنبال کردن پلنگهای برزیلی، ببرهای میانماری و خرسهای گریزلی در سیبری به مجموعه ای دیدنی از تصاویر طبیعت رسیده است.

پوزپلنگهای برفی دوست ندارند در جمع باشند

برای گرفتن این عکس از نزدیک، استیو وینتر تعدادی تله عکاسی در نقاط مختلف نصب کرد.

این تله ها هر بار که یک حیوان از نزدیک آنها عبور می کند به طور خودکار عکس می گیرند



یک کروکودیل کوبایی به طول 2.5 متر از آب مرداب "زاپاتا" به بیرون "پرواز" می کند و یک جانور جونده بومی به نام "هوتیا" را که به عنوان طعمه گذاشته است شکار می کند. این خزنده را محققان سازمان حفاظت از حیات وحش به دام انداختند و پس از آزمایش آزاد کردند



یک پلنگ در آبهای "کانکون" در مکزیک شنا می کند

گروهی از افرادی که سوار بر "جت اسکی" هستند این صحنه را مشاهده می کنند

مردی به نام "پپه" که تعلیم دهنده پلنگها است از توریستها دعوت می کند که با این گربه های بزرگ در آبهای کرانه کانکون شنا کنند



یک بچه کروکودیل آمریکایی در منطقه "مونته کابانیگوئان" کوبا سر از تخم بیرون می آورد

این منطقه مهمترین فضای لانه گذاری این گونه در معرض خطر است. بر روی ساحل این منطقه حداقل 300 لانه وجود دارد



رنگهای شگفت انگیز و براق پرهای این "کتزال" (پرنده بهشتی) بسیار دیدنی هستند

این نمونه نر همراه با جفت خود بر روی یک درخت در گواتمالا آشیانه ساخته اند

امروزه به سختی می توان این پرنده های رنگارنگ را دید. جمعیت آنها به طور غم انگیزی رو به کاهش است



در این تصویر، یک شکارچی از رودخانه "تارونگ" عبور می کند درحالی که دو فیل به همراه فیلباناشان به

سمت دره ای که از آن طلا استخراج می شود درحال حرکتند

زمانی، از مسیرهای آبی دره "هوکاونگ" افراد و کالاها عبور می کردند اما امروز مردم ترجیح می دهند که از روی پل رد شوند



قایقرانان بر روی رودخانه "براماتورا" در پارک ملی کازیرانگا در هند