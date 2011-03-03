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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

کمیته فنی چوب و الوار کشور در گلستان تشکیل شد

کمیته فنی چوب و الوار کشور در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کمیته فنی چوب و الوار برای اولین بار در کشور در استان گلستان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون عمرانی استانداری گلستان بعداز ظهر پنجشنبه در نشست این کمیته، کیفی سازی را از چالش های جدی حوزه عمرانی بویژه در بخش ساخت و ساز استان عنوان کرد.

عبدالرضا دادبود گفت: رعایت استاندارد در بخشهای مختلف از نیازهای ضروری جامعه است که باید بدان پرداخته شود.
 
وی افزود: در حال حاضر سطح فرهنگ جامعه نیز به رعایت استانداردها توجه خاصی نشان می دهد که نوید دهنده خوبی در فرهنگ سازی و کیفی بخشی کالاها و خدمات است.
 
به گفته این مسئول، استان گلستان از نظر منابع طبیعی و جنگل، توانمندیهای فراوانی دارد و مراکز علمی و تحقیقاتی آن نیز پویا و علاقمند به این مباحث هستند.
 
دادبود افزود: بخشی از راهبردهای توسعه استان برهمین جلسات و موضوعات استوار است تا با مشارکت یکدیگر سطحی در استان فراهم شود که در بخش سرمایه گذاری پیشتاز باشد.
 
وی، حمایت و پشتیبانی خود را از این موضوعات بیان کرد.
 
اولین نشست این کمیته با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و بومی سازی آنها در محل سالن همایشهای شرکت آب منطقه ای گرگان به مدت دو روز برگزار شد.
کد مطلب 1266141

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