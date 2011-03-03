توجه به پژوهش از نیازهای امروز جامعه مهندسی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید شایستهپور قبل از ظهر پنج شنبه در همایش اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها که در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد، گفت: امروز لازم است که برنامه مدون و جامع در بخش مهندسی ساختمان که مبتنی بر سیاستهای کلان کشور باشد تقویت شود و در این بین به روز بودن علم و توجه به پژوهش از نیازهای جامعه مهندسی است.
وی با اشاره به اینکه مهندسین مخترع تکنولوژی و توسعه دهنده آن هستند گفت: آنچه در اجتماع امروز در بخشهای مختلف در دسترس همگان است نتیجه تلاشهای مهندسان در عرصههای مختلف است.
وی در ادامه افزود: آثار به جا مانده از اندیشمندان گذشته ما حاکی از پیشنه قوی است که این موضوع مسئولیت مهندسان را دو چندان میکند.
معماری بر اساس مبانی جامعه اسلامی و ایرانی
شایسته نیک با تاکید براینکه امروز جامعه ما نیازمند آثار فاخری چون میدان نقش جهان است بیان داشت: ما باید معماری و شهر سازی خو را بر اساس مبانی جامعه اسلامی و ایرانی طراحی کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه با تأکید بر اینکه مهندسان باید به افزایش عمرمفید ساختمان توجه داشته باشند بیان کرد: شرایط بهره وری از ساختمان و همچنین صرفه جویی در ساختمان از دیگر نکاتی است که مهندسان باید بدان توجه کنند.
وی در ادامه با تأکید بر نهادینه سازی اخلاق مهندسی ابراز داشت: اخلاق در قرن اخیر در جهت حل مسائلی است که بیشتر آن را تکنولوژی به وجود آورده است.
شایسته نیک ادامه داد: چنانچه مهندسان با رعایت اخلاق مهندسی در محیط کار به یک الگو تبدیل شوند در پرروش اخلاق حرفهای در جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: مهندسان میتوانند با خلاقیت، ابتکار و دانش خود در بالا بردن درجه رفاه و آرامش در جامعه تأثیرگذار باشند و بدین شکل دین خود را به میهن اسلامی ادا کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: توجه به فکر، علم و پژوهش از نیازهای امروز جامعه مهندسی کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید شایستهپور قبل از ظهر پنج شنبه در همایش اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها که در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد، گفت: امروز لازم است که برنامه مدون و جامع در بخش مهندسی ساختمان که مبتنی بر سیاستهای کلان کشور باشد تقویت شود و در این بین به روز بودن علم و توجه به پژوهش از نیازهای جامعه مهندسی است.
نظر شما