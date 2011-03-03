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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

طی 48 ساعت شش نفر در حوادث رانندگی کرمان جان باختند

طی 48 ساعت شش نفر در حوادث رانندگی کرمان جان باختند

کرمان - خبرگزاری: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان گفت: بر اثر حوادث رانندگی طی 48 ساعت گذشته 10 نفر در کرمان کشته و زخمی شدند.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی 48 ساعت گذشته بر اثر بروز سوانح رانندگی در استان کرمان شش نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند.

وی افزود: این حوادث در شهرستانهای رفسنجان، زرند، جیرفت و قلعه گنج رخ داده است.

وی اضافه کرد: با توجه به آغاز سفرهای نوروزی و شلوغی جاده ها در روزهای پایانی سال رانندگان باید با رعایت کامل مقررات رانندگی زمینه بروز حوادث رانندگی را از بین ببرند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان اضافه کرد: رعایت سرعت مجاز، عدم سبقتهای غیر مجاز و حادثه ساز بخصوص در مسیرهای دو طرفه بسیار ضروری است.

وی همچنین از اجرای طرحهای ویژه نوروزی و کنترل راهها و برخورد قانونی با رانندگان متخلف خبرداد.
 

کد مطلب 1266143

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