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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

اسماعیلی:

نشر کتاب در اصفهان رونق می‌یابد

نشر کتاب در اصفهان رونق می‌یابد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی استاندار اصفهان با اشاره به حمایت استانداری اصفهان از چاپ و نشر کتاب گفت: برای چاپ کتاب ردیف بودجه ای در نظر گرفته‌ایم که انتظار می‌رود با این اقدام شاهد رونق نشر کتاب در استان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه کتاب بزرگ کتاب اصفهان و در جمع خبرنگاران افزود: اختصاص بودجه هزار و 500 میلیارد تومانی با هدف توسعه حوزه فرهنگ در واقع مبین توجه دولت به بخش فرهنگی است که در واقع تاکنون هیچ دولتی همانند دولت نهم و دهم چنین نگاهی را به عرصه فرهنگی کشور نداشته است .

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هم ‌زمانی و نزدیک بودن نمایشگاه کتاب با عید نوروز باعث کاستن از رونق نمایشگاه می‌شود از معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که تقویم برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان را در سال آینده در فصل مناسبتری قرار دهد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود جایگاه و نقش آموزش و پرورش در برگزاری نمایشگاه کتاب مهم تلقی کرد و اظهارداشت: حضور دانش آموزان در محیطی فرهنگی در نهایت ترغیب آنان به مقوله کتاب را به همراه دارد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان حضور صدا و سیما در نمایشگاه کتاب را عامل مهم در جذب بازدیدکنندگان این رویداد فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: رسانه‌های گروهی و جمعی باید این قبیل رخدادهای فرهنگی را که با تسهیلات ویژه‌ای از جانب استانداری و ارشاد ارایه می‌شود را اطلاع رسانی کند.

کد مطلب 1266144

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