به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه کتاب بزرگ کتاب اصفهان و در جمع خبرنگاران افزود: اختصاص بودجه هزار و 500 میلیارد تومانی با هدف توسعه حوزه فرهنگ در واقع مبین توجه دولت به بخش فرهنگی است که در واقع تاکنون هیچ دولتی همانند دولت نهم و دهم چنین نگاهی را به عرصه فرهنگی کشور نداشته است .

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هم ‌زمانی و نزدیک بودن نمایشگاه کتاب با عید نوروز باعث کاستن از رونق نمایشگاه می‌شود از معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که تقویم برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان را در سال آینده در فصل مناسبتری قرار دهد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود جایگاه و نقش آموزش و پرورش در برگزاری نمایشگاه کتاب مهم تلقی کرد و اظهارداشت: حضور دانش آموزان در محیطی فرهنگی در نهایت ترغیب آنان به مقوله کتاب را به همراه دارد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان حضور صدا و سیما در نمایشگاه کتاب را عامل مهم در جذب بازدیدکنندگان این رویداد فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: رسانه‌های گروهی و جمعی باید این قبیل رخدادهای فرهنگی را که با تسهیلات ویژه‌ای از جانب استانداری و ارشاد ارایه می‌شود را اطلاع رسانی کند.