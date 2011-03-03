بدون هیچ مشکلی وارد عربستان شدیم/ پنج فینال دیگر در آسیا پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مورد برتری 2 بر یک برابر الهلال عربستان در اولین مسابقه از لیگ قهرمانان آسیا، گفت: یکی از سختترین مسابقات در سطح قاره برگزار شد و به دلیل حساسیت زیاد بازی AFC یکی از بهترین تیمهای داوری را برای این مسابقه انتخاب کرده بود، چون همه نگاهها به این مسابقه حساس و سنگین بود.
وی ادامه داد: با اندیشههای فنی امیر قلعهنویی و کادر فنی و تلاش بازیکنان و سازماندهی خوبی که شده بود، لطف خدا شامل حال ما شد و توانستیم قدم اول را در آسیا محکم برداریم. 5 قدم دیگر که هر کدام حکم فینال را دارد، در پیش است.
مدیرعامل سپاهان تاکید کرد: باید برای این 5 مسابقه حساس بعدی خودمان را آماده کنیم، شکست الهلال در ریاض اتفاق خوبی بوده، اما هنوز اتفاق مهمی برای سپاهان رخ نداده است. ما 5 قدم دیگر را هم باید مقتدرانه برداریم.
ساکت با اشاره به تلاش سفارت ایران در عربستان و همکاری باشگاه الهلال عنوان کرد: باید از مسئولین سفارت ایران در عربستان که همکاری های خوبی را با باشگاه سپاهان داشتند تشکر کنم. همچنین از مسئولان باشگاه الهلال سپاسگزارم که با برنامهریزی خوب باعث شدند ما بدون مشکل و تأخیر وارد عربستان شویم. هماهنگیها برای سفر سپاهان به عربستان از دو ماه قبل آغاز شده بود و همه چیز در عربستان شکل مطلوب خودش را داشت، ضمن اینکه باید از مسئولان شرکت فولاد مبارکه سپاهان نیز تشکر کنم امیدوارم بتوانیم 5 مرحله حیاتی دیگر را نیز با موفقیت پشتسر بگذاریم.
ساکت با اشاره به تلاش سفارت ایران در عربستان و همکاری باشگاه الهلال عنوان کرد: باید از مسئولین سفارت ایران در عربستان که همکاری های خوبی را با باشگاه سپاهان داشتند تشکر کنم. همچنین از مسئولان باشگاه الهلال سپاسگزارم که با برنامهریزی خوب باعث شدند ما بدون مشکل و تأخیر وارد عربستان شویم. هماهنگیها برای سفر سپاهان به عربستان از دو ماه قبل آغاز شده بود و همه چیز در عربستان شکل مطلوب خودش را داشت، ضمن اینکه باید از مسئولان شرکت فولاد مبارکه سپاهان نیز تشکر کنم امیدوارم بتوانیم 5 مرحله حیاتی دیگر را نیز با موفقیت پشتسر بگذاریم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه حبیب کاشانی اعلام کرده بود مسئول فرودگاه ریاض که از بازیکنان سپاهان انگشتنگاری نکرده اخراج شده است، گفت: ما از این چیزها بی خبریم اما هر کشوری مقررات خاص خودش را دارد. میزبانی از ما به شکل مطلوب بود و از الهلالیها تشکر میکنیم که تسهیلات ویژهای برای ما تدارک دیده بودند.
تیم فوتبال سپاهان در نخستین دیدار هفته اول لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه ملک عبدالله شهر ریاض با نتیجه 2 بر یک الهلال را شکست داد.
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