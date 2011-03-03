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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

دادگاه لاهه درباره جنایات جنگی قذافی تحقیق می کند

دادگاه لاهه درباره جنایات جنگی قذافی تحقیق می کند

دادستان دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) با اشاره به ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری توسط قذافی و برخی از پسرانش تاکید کرد: تحقیقات در این باره بزودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "لوییز مورنو اوکامپو" دادستان دادگاه کیفری بین المللی دقایقی پیش در لاهه (هلند) در نشستی خبری اعلام کرد: "معمر قذافی" و برخی از پسران وی در جرایم ضد بشری مشارکت داشته اند که به همین علت تحقیقاتی را آغاز خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: دادگاه لاهه همچنین اسامی و جرایم متهمان به ارتکاب جنایات جنگی در لیبی را اعلام خواهد کرد و این اتهامات به کسانی منسوب می شود که جنایات آنها به اثبات رسیده باشد.

اوکامپو با تاکید بر اینکه دادگاه کیفری بین المللی بر تحقق عدالت تاکید دارد، افزود: ما هیچ مصونیتی برای شخصیتها و مقامات قائل نیستیم.

دادستان دادگاه کیفری بین المللی با تاکید بر اینکه تحقیق درباره جنایات ضد بشری رخ داده در لیبی بزودی آغاز می شود: به هیچ کس اجازه نمی دهیم از جنایات خود در لیبی فرار کند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات در این باره چند ماه به درازا خواهد کشید، افزود: اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا نیز از این تحقیقات حمایت می کنند.

کد مطلب 1266149

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