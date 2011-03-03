جنجال تازه برای استقلال پس از توقف برابر السد/ مجتبی جباری فعلا اخراج است!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از دو روز از تساوی استقلال برابر السد قطر در ورزشگاه آزادی می گذرد، مجتبی جباری در مصاحبه ای که صبح امروز پنجشنبه منتشر شد به انتقاد از کادر فنی و برخی بازیکنان استقلال پرداخت و تاکید کرد هر بازیکنی که داد و بیداد کند فیکس می شود.

به دنبال این اظهار نظر پرویز مظلومی از حضور وی در تمرین امروز استقلال جلوگیری و اعلام کرد این بازیکن اخراج است و باید در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار بگیرد. این اتفاق در حالی رخ داد که مجتبی جباری در سالهای اخیر با مصدومیت های زیادی مواجه بوده و در ابتدای فصل قراردادش را امضا کرده اما در طول فصل بیشتر از آنکه در زمین باشد در کلینیک های فیزیوتراپی بوده است.

قرار است کمیته انضباطی باشگاه استقلال در مورد ادامه همکاری این بازیکن با آبی پوشان تصمیم بگیرد. این اتفاق در حالی باشگاه استقلال را تحت تاثیر قرارداده است که تیم فوتبال این باشگاه باید در رقابتهای لیگ برتر و در هفته بیست و پنجم به مصاف مس کرمان برود.