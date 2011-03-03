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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

استقلال را در آزادی شکست می دهیم

استقلال را در آزادی شکست می دهیم

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه مس کرمان با اشاره به آمادگی بالای بازیکنان این تیم گفت: تنها هدف مس کرمان شکست استقلال در ورزشگاه آزادی است.

فتح الله نژاد زمانی در آستانه دیدار مس کرمان و استقلال تهران در چارچوب لیگ برتر در ورزشگاه آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: مس کرمان طی دیدارهای اخیر نتایج مطلوبی کسب نکرده است و از رده های بالای جدول فاصله گرفته ایم اما باید با شکست استقلال در آزادی این نتایج را جبران کنیم و به جایگاه حقیقی مس دست یابیم.

وی تصریح کرد: تمرینات بسیار مناسبی زیر نظر کادر فنی انجام شده است و هم اکنون وضعیت جسمانی و روحی تیم در شرایط مطلوبی قرار دارد.

نژاد زمانی خاطرنشان کرد: بازی مقابل تیمهای اسمی همچون استقلال برای بازیکنان تیمهای دیگر انگیزه های بسیار بالایی دارند ضمن اینکه نتایج چند سال اخیر لیگ نیز نشان داده فاصله بین تیمهای شهرستانی و تیمهای اسمی از بین رفته است.

وی ادامه داد: مس کرمان نیز با نتایجی که در نیم فصل اول کسب کرد نشان داد که توانایی شکست هر تیمی را دارد و بدون حاشیه تنها به فکر کسب امتیاز در تمام بازیها است.

مدیرعامل مس کرمان افزود: بازیکنان مس کرمان در فصل جاری جوان و پر تلاش هستند و بدون شک در این دیدار نیز با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش می کنند.

وی با اشاره به توانایی کادر فنی مس کرمان گفت: مدیریت باشگاه به کادر فنی اعتماد کامل دارد و برای کسب موفقیت در مس از هیچ اقدامی فروگذار نیست.

مس کرمان و استقلال تهران در هفته جاری لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند.

کد مطلب 1266160

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