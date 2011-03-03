خط آهن رشت - ساری تابستان سال 90 احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر پنجشنبه پس از پایان نشست با نمایندگان دو شرکت راه آهن سازی چینی اظهارداشت: طرح ساخت راه آهن رشت - ساری از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان گیلان است که اجرای این طرح بزرگ ملی بیش از 20 هزار میلیارد ریال هزینه در بردارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه خط آهن رشت - ساری پرتردد ترین و اقتصادی ترین راه آهن کشور خواهد بود، افزود: این طرح توجیه اقتصادی فراوان و بازده مطلوبی خواهد داشت به این دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس جمهور تاکید دارد این راه آهن باید زیباترین راه ملی کشور باشد و از مناطق مختلف از جمله کوه، ساحل و حتی داخل دریا عبور کند.

استاندار گیلان گفت: راه آهن ها که همواره بخش استراتژیک سیستم حمل و نقل هر کشوری را تشکیل می دهند، نقش قابل ملاحظه ای در پشتیبانی اقتصاد سالم هر کشوری را ایفا می کنند، بنابراین سالیانه در جهان سرمایه گذاری هنگفتی به جهت ساخت و نگهداری این سیستم هزینه می شود.

در این نشست همچنین نماینده هیئت های چینی اظهارامیدواری کرد: در احداث خط آهن رشت - ساری از فناوری روز دنیا بهره گرفته شود.

قرارداد احداث پنج هزار و 300 کیلومتر راه آهن درکشور اواخر دی ماه سال جاری به امضاء ایران و چین رسید که بخشی از این قرارداد مربوط به احداث راه آهن رشت - ساری به مسافت 350 کیلومتر است.