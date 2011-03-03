همایش روحانیت و انقلاب اسلامی در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این همایش در آیین افتتاحیه در سخنانی گفت: دین و آموزههای اهلبیت (ع) موثرترین عامل در تحولات سیاسی جامعه ما بوده و در سالهای پس از انقلاب مهمترین دلیل تحولات خاورمیانه اسلام بوده است و حاملان این پیام نیز علما و روحانیون بودهاند.
حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی افزود: در راه اندازی همایش روحانیت و انقلاب اسلامی دو تکلیف متوجه ما بود، اولین تکلیف فرمایشات امام راحل بود که فرمودند روحانیت و حوزههای علمیه باید نبض تفکر آینده را در دست داشته باشند و این دستور ایشان ایجاب میکند که بیش از گذشته به فکر آینده باشیم.
وی ادامه داد: دومین تکلیف ما فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری بود که در نوبتهای مکرر بر ایجاد تحول در حوزه و بازبینی وضعیت روحانیت و حوزهها از نظر راهبردی تاکید کردهاند.
وی اظهار داشت: راهبردهای پیش روی روحانیت در دهه چهارم انقلااب اسلامی به عنوان هدف اصلی این همایش از سوی مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی ابلاغ شد.
لک زایی افزود: آینده نگری، توجه به مباحث بنیادین و توجه به بقای ابدی انسان از رویکردهای مهمی است که در همایش روحانیت و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: امیدواریم با تناسب راهبرد و امکانات و روشهایی که در پیش میگیریم با مباحثی که امروز در پنلهای شش گانه همایش برگزار میشود بتوانیم راهبردهای حضور توام با توفیق روحانیت و حوزههای علمیه را در دهههای پیش رو تعیین کنیم تا این راهبردها معطوف به پیش بردن جریان انقلاب در سطح جهانی باشد.
وی ارائه 91 چکیده مقاله از سوی کارشناسان مسایل راهبردی، 56 مقاله، 9 پیش نشست و 27 گفتوگو با صاحب نظران مربوط به روحانیت و انقلاب اسلامی را از دستاوردهای همایش روحانیت و انقلاب اسلامی ذکر کرد.
همایش روحانیت و انقلاب اسلامی به مدت یک روز برگزار خواهد شد و پس از برگزاری مراسم افتتاحیه 30 پنل تخصصی در آن برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: همایش یک روزه روحانیت و انقلاب اسلامی صبح پنجشنبه در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این همایش در آیین افتتاحیه در سخنانی گفت: دین و آموزههای اهلبیت (ع) موثرترین عامل در تحولات سیاسی جامعه ما بوده و در سالهای پس از انقلاب مهمترین دلیل تحولات خاورمیانه اسلام بوده است و حاملان این پیام نیز علما و روحانیون بودهاند.
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