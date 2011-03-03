مصوبات موفق شوراهای آموزش و پرورش کشور به سایر استانها ارسال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: شوراهای آموزش و پرورش کشور به عنوان اتاق فکر هر استان باید با تبادل اطلاعات و ارسال طرحهای موفق خود امکان بهره مندی همه استانها از این خدمات را فراهم کنند.

وی افزود: اتاق فکر موفق نیازمند تبادل فکر و اندیشه است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه با تشکیل استان البرز شرایط لازم برای خدمتگزاری مناسب به مردم فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با تحقق استان البرز دیگر بهانه ای برای کم کاری وجود ندارد بنابراین مدیران آموزش و پرورش باید با استفاده از ظرفیت مناسب نیروهای خدوم و دلسوز به نظام و انقلاب از شورای آموزش و پرورش به عنوان اتاق فکر استان بهره برداری لازم را در جهت خدمت به مردم انجام دهند.

استاندار البرز یادآور شد: تا رسیدن آموزش و پرورش به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد اما با توجه به حضور افراد خلاق و فرهنگی در این سیستم آموزشی می توان گامهای موثری در جهت تعلیم و تربیت آینده سازان ایران اسلامی برداشت.

احداث اردوگاه دانش آموزی دیزین در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه پیشنهاد احداث اردوگاه دانش آموزی دیزین به شورای آموزش و پرورش استان، گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در جاده چالوس و نیاز اداره کل آموزش و پرورش استان می توان نسبت به احداث اردوگاه زمستانی دانش آموزان اقدام کرد.

وی افزود: دیزین به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری کشور که بیش از پنج ماه از سال دارای برف فراوانی است می تواند مرکزی مناسب برای احداث این اردوگاه باشد تا علاوه بر استفاده دانش آموزان در مواقع بحران نیز از آن استفاده کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان البرز تاکید کرد: مراکز فرهنگی و تفریحی فراوانی در سطح استان البرز وجود دارد که متعلق به نهادها و سازمانهای مختلفی است که امکان استفاده دانش آموزان استان از آن وجود ندارد با توجه به استقرار این مراکز در این استان باید به گونه ای تدبیر و برنامه ریزی شود تا تمامی دانش آموزان استان بتوانند از امکانات این مراکز استفاده کنند.