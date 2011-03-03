24 هزار بی سواد در خراسان جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام ابوالحسن نبئی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی خراسان جنوبی اظهارداشت: طی پنج سال آینده باید 24 هزار بی سواد استان با سواد شوند.

وی از تشکیل 792 کلاس سواد آموزی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: 438 سوادآموز فرد به فرد و همچنین شش هزار و 936 سواد آموز آزاد در این کلاس‌ها شرکت کرده‌اند.

وی سهمیه سال آینده خراسان جنوبی در جذب بی سواد را بیش از 13 هزار نفر ذکر کرد و گفت: این سواد آموزان در پایه های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم جذب می شوند.

جذب 450 هزار آموزشیار در خراسان جنوبی

مدیر نهضت سواد آموزی خراسان جنوبی از جذب 450 آموزشیار در سال آینده خبر داد و بیان داشت: به رغم افزایش سهمیه جذب سواد آموز با کاهش جذب آموزشیار مواجه هستیم.

حجت الاسلام نبئی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی نیاز به 200 آموزشیار جدید دارد، بیان کرد: با توجه به عدم مجوز جذب آموزشیار این نیاز با همکاری آموزش و پرورش و بخش های خصوصی تامین می شود.

به گفته این مسئول اعتبارات سوادآموزی پاسخگوی جذب بیسواد ان در استان نیست و خیرین در این زمینه باید نهضت سوادآموزی را یاری کنند.

در این جلسه مصوب شد 15 درصد از اعتبارات لازم برای جذب سواد آموز در استان با همکاری آموزش و پرورش و 10 درصد اعتبارات با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تامین شود.