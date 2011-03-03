به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پترو خیمنز در حاشیه نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک با شرکت Telenia اسپانیا که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و با حضور تجار و سرمایهگذاران اصفهانی برگزار شددر جمع خبرنگاران اظهار داشت: گروه صنعتی Telenia یکی از کنسرسیومهای وسیع در کشور اسپانیا است که شامل دهها شرکت بزرگ تجاری و سرمایهگذاری در زمینههای مختلف است.
وی با اشاره به اینکه کنسرسیوم Telenia 35 سال سابقه فعالیت در عرصههای مختلف اقتصادی در اسپانیا و دیگر کشورهای خارجی را دارد، افزود: این گروه صنعتی به دنبال ایجاد فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در کشورهای خارج از اسپانیا است.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی Telenia اسپانیا اظهار داشت: این گروه صنعتی در حال حاضر نمایندگیهای تجاری خود را در کشورهای مراکش و لهستان راهاندازی کرده است و با توجه به قابلیتهای که ایران در زمینههای مختلف دارد ایران سومین کشور هدف ما برای سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی Telenia از چهار شرکت عمده و تعدادی شرکت فرعی تشکیل شده است، گفت: شرکت لیسیوم (licium) از جمله مهمترین شرکتهای این گروه صنعتی اسپانیایی است که در زمینه مهندسی، فعالیتهای خدماتی و تولیدی سرمایهگذاری میکند.
خیمنز با بیان اینکه شرکت لیسیوم خود از پنج شرکت دیگر در زمینههای شهرسازی، انرژی، مواد غذایی، بهداشت آب و فضای سبز تشکیل شده است، تصریح کرد: تمامی این شرکتها که در زمینههای مختلفی فعالیت دارند حاضر به همکاری و تعامل اقتصادی و تجاری با شرکتهای اصفهانی هستند.
وی با اشاره به اینکه این شرکتها در عرصههایی مانند اکسیژن و نیتروژن، سردخانههای صنعتی، بهداشت آب، دادههای ژنتیکی و خدمات فنی و مهندسی حاضر به برگزاری بورس ایده و مشاوره به شرکتهای مختلف هستند، گفت: مجموعه لیسیوم به تنهایی 142 میلیون یورو در سال گردش مالی دارد و جالب آنکه این شرکت با این وسعت تنها 150 نفر پرسنل دارد.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی Telenia اسپانیا افزود: دیگر شرکتهای زیر مجموعه شرکت لیسیوم در زمینههای عمرانی، بتنسازی، آسفالت و مقاومسازی ساختمان نیز سرمایهگذاریهایی را اجرایی میکنند.
وی با اشاره به اینکه در تمامی بخشهای گزارش شده کنسرسیوم اسپانیایی حاضر به سرمایهگذاری در اصفهان است، تاکید کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی اصفهان حاضر به سرمایهپذیری از این استان نیز هستیم.
خیمنز اضافه کرد: اصفهان به دلیل واقع شدن در قلب ایران و امنیتی که در مرکز کشور دارد، مکان مناسبی برای سرمایه گذاران اسپانیایی تشخیص داده شده است.
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