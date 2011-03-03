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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

خیمنز:

کنسرسیوم Telania با تجار اصفهانی در تمامی زمینه‌های اقتصادی همکاری می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی Telenia اسپانیا گفت: با توجه به شرایط مطلوب امنیتی در استان اصفهان، کنسرسیوم Telenia با تجار اصفهانی در تمامی زمینه‌های اقتصادی همکاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پترو خیمنز در حاشیه نشست بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت Telenia اسپانیا که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و با حضور تجار و سرمایه‌گذاران اصفهانی برگزار شددر جمع خبرنگاران اظهار داشت: گروه صنعتی Telenia یکی از کنسرسیوم‌های وسیع در کشور اسپانیا است که شامل ده‌ها شرکت بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه کنسرسیوم Telenia 35 سال سابقه فعالیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی در اسپانیا و دیگر کشورهای خارجی را دارد، افزود: این گروه صنعتی به دنبال ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج از اسپانیا است.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی Telenia اسپانیا اظهار داشت: این گروه صنعتی در حال حاضر نمایندگی‌های تجاری خود را در کشورهای مراکش و لهستان راه‌اندازی کرده است و با توجه به قابلیت‌های که ایران در زمینه‌های مختلف دارد ایران سومین کشور هدف ما برای سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی Telenia از چهار شرکت عمده و تعدادی شرکت فرعی تشکیل شده است، گفت: شرکت لیسیوم (licium) از جمله مهم‌ترین شرکتهای این گروه صنعتی اسپانیایی است که در زمینه مهندسی، فعالیت‌های خدماتی و تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند.

خیمنز با بیان اینکه شرکت لیسیوم خود از پنج شرکت دیگر در زمینه‌های شهرسازی، انرژی، مواد غذایی، بهداشت آب و فضای سبز تشکیل شده است، تصریح کرد: تمامی این شرکت‌ها که در زمینه‌های مختلفی فعالیت دارند حاضر به همکاری و تعامل اقتصادی و تجاری با شرکت‌های اصفهانی هستند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها در عرصه‌هایی مانند اکسیژن و نیتروژن، سردخانه‌های صنعتی، بهداشت آب، داده‌های ژنتیکی و خدمات فنی و مهندسی حاضر به برگزاری بورس ایده و مشاوره به شرکت‌های مختلف هستند، گفت: مجموعه لیسیوم به تنهایی 142 میلیون یورو در سال گردش مالی دارد و جالب آنکه این شرکت با این وسعت تنها 150 نفر پرسنل دارد.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی Telenia اسپانیا افزود: دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت لیسیوم در زمینه‌های عمرانی، بتن‌سازی، آسفالت و مقاوم‌سازی ساختمان نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را اجرایی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در تمامی بخش‌های گزارش شده کنسرسیوم اسپانیایی حاضر به سرمایه‌گذاری در اصفهان است، تاکید کرد: علاوه بر سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اصفهان حاضر به سرمایه‌پذیری از این استان نیز هستیم.

خیمنز اضافه کرد: اصفهان به دلیل واقع شدن در قلب ایران و امنیتی که در مرکز کشور دارد، مکان مناسبی برای سرمایه‌ گذاران اسپانیایی تشخیص داده شده است.

کد مطلب 1266179

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