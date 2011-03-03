به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رضا خیامیان پنج شنبه در حاشیه نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک با شرکت Telenia اسپانیا که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و با حضور تجار و سرمایهگذاران اصفهانی برگزار شد در جمع خبرنگاران، بیان داشت: با توجه به حضور گروه صنعتی Telenia در ایران و در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان میتوان فرصتهای خوب تجاری و اقتصادی بین دو کشور را بررسی و در مورد سرمایهگذاری در عرصههای مختلف تبادل نظر کرد.
وی افزود: استان اصفهان از جمله استانهای ایران است که در زمینههای مختلف تجاری و صنعتی میتواند فرصتهای مطلوبی برای سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان اضافه کرد: استان اصفهان در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، مواد غذایی و صنایع دستی قابلیتها و توانمندیهای خاصی دارد که میتواند برای سرمایهگذاری شرکتهای اسپانیایی جالب توجه باشد.
وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن ظرفیتهای فراوان اصفهان برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف آن، از گروه صنعتی Telenia که کنسرسیومی از شرکتهای مختلف در تمامی این زمینهها است، برای تبادل اطلاعات و برقراری همکاری اقتصادی با اصفهان دعوت به عمل آمد.
خیامیان گفت: نمایندگان مختلفی از شرکتهای گوناگون تجاری و سرمایهگذاری کنسرسیوم Telania در استان اصفهان حضور یافتهاند که تجار و بازرگانان اصفهانی میتوانند از این فرصت برای برقراری همکاری و تعامل با تجار اسپانیایی استفاده کنند.
در پایان نشست عادی نمایندگان شرکت Telenia اسپانیا با مسئولان اتاق بازرگانی استان اصفهان، تجار و بازرگانان اسپانیایی و اصفهانی بر سر میز مذاکرات جداگانه نشستند و هر یک از سرمایهگذاران فرصتهای مختلف برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در زمینه مربوط به خود را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین بولتنی هم از فرصتهای اشتغالزایی و تجاری اصفهان، در اختیار بازرگانان و نمایندگان شرکتهای تجاری اسپانیا قرار داده شد تا هر چه بیشتر با ظرفیتهای اقتصادی اصفهان برای حضور سرمایهگذاران خود آشنا شوند.
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