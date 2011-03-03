"جمعه خشم" علیه آل سعود/ تظاهرات گسترده در شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الراصد، جوانان سعودی ساکن الاحساء (از شهرهای شیعه نشین شرق عربستان) در بیانیه ای اعلام کردند که فردا جمعه در اعتراض به بازداشت شیخ "توفیق العامر" توسط مقامات رژیم آل سعود تظاهرات خواهند کرد.

مقامات سعودی روز یکشنبه گذشته شیخ توفیق العامر به اتهام درخواستی که درباره ایجاد نظامی پادشاهی بر مبنای قانون اساسی (پادشاهی مشروطه) و برچیدن تبعیض نژادی مطرح کرده بود، بازداشت کردند.



شیخ توفیق العامر

بر این اساس، فردا مردم شیعه در شهر الاحساء پس از برگزاری نماز جمعه در مسجد "ائمه بقیع" (مسجدی که شیخ عامر امام جماعت آن بود) تظاهرات اعتراضی خود را آغاز خواهند کرد.

از سوی دیگر، از شهرهای دیگر در شرق عربستان نیز خبر می رسد که مردم در اعتراض به بازداشت شیخ عامر و دیگر زندانیان سیاسی فردا پس از برگزاری نماز جمعه تظاهرات خواهند کرد.

بر این اساس، مردم شهرهای شیعه نشین العوامیه، القطیف و صفوی که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات علیه آل سعود بوده اند، روز جمعه نیز به خیابانها می ریزند.

از سوی دیگر، روز گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات سعودی تقاضا کرد هرچه زودتر شیخ توفیق العامر را بازداشت کنند.



تجمع روز گذشته در دمام

همچنین برخی از خانوداه های زندانیان شیعه روز گذشته (چهارشنبه) در برابر مقر استانداری منطقه شرقیه عربستان در شهر دمام تجمع کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند که برخی از آنان بیش از 16 سال است که بدون محاکمه در بازداشت بسر می برند.

این تظاهرات که اکثر جمعیت شرکت کنندگان آن زنان سعودی و خانواده های زندانیان شیعه بودند در پی دیدار اخیر "محمد بن فهد" امیر منطقه شرقیه با برخی از علمای دینی انجام شد که در طی آن این مقام سعودی تقاضا کرده بود مردم را از انجام تظاهرات منع کنند.

امیر منطقه شرقیه با اشاره به تقاضای مطرح شده در زمینه آزادی زندانیان شیع تاکید کرده بود: موضوع این زندانیان از اختیارات من خارج بوده و کاملا بر عهده وزارت کشور عربستان است.