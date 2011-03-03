اولین کنگره بین المللی احمدبن اسحاق در سرپل ذهاب پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسم اختتامیه این کنگره استاندار کرمانشاه با اشاره به رشادت های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس در شهرستان سرپلذهاب، گفت:در طول هشت سال دفاع مقدس مردم سرپل ذهاب رشادت های بسیاری از خود نشان دادند و افتخارات بسیاری توسط رزمندگان اسلام در این خطه به یادگار مانده است.

سید دادوش هاشمی با اشاره به آسیب های وارد شده به این خطه در طول هشت سال جنگ تحمیلی اظهار داشت: رشادت های رزمندگان اسلام در منطقه بازی دراز و نیز شهادت خلبان رشید اسلام شهید شیرودی از جمله افتخارات و یادمان های به جای مانده از دوران دفاع مقدس در این شهرستان است.

وی با بیان اینکه جهت بازسازی و جبران خسارات وارده در طول هشت سال جنگ تحمیلی در این شهرستان اقدامات خوبی انجام گرفته است،گفت: در دو دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به این شهرستان شده و هم اکنون در بحث مسکن مهر سرپل ذهاب رتبه اول استان را دارد.

استاندار کرمانشاه در ادامه وجود بقعه احمدابن اسحاق در استان و شهرستان سرپل ذهاب را یک نعمت بزرگ عنوان و خاطر نشان کرد: این بقعه مکان مناسبی برای آرامش قلبی مردم منطقه بویژه زوار عتبات عالیات است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه و دبیرستاد برگزاری این کنگره نیز در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته جهت برگزاری این کنگره گفت: دوهزارو550نفر ساعت طی 15ماه گذشته در قالب ستاد برگزاری این کنگره جلسه برگزار شده و در این راستا استانداری کرمانشاه و تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی استان با ما همکاری داشتند.

کلنگ طرح جامع احمد ابن اسحاق به زمین زده شد

وی در ادامه با تشریح طرح جامع احمدابن اسحاق گفت: امروز در حاشیه این کنگره طرح جامع احمدابن اسحاق با حضور مسئولین کلنگ زنی شد که امیدوارم با حمایت دولت و تخصیص اعتبار ویژه این طرح در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.

فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب نیز خواستار تداوم برگزاری این کنگره در سال های آینده در سرپل ذهاب شد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت ویژه مسئولین بقعه احمد ابن اسحاق به قطب فرهنگی و مذهبی غرب کشور تبدیل شود .

در پایان این کنگره علاوه بر رونمایی از تمبر یادبود احمدبن اسحاق به عنوان سفیر فرهنگی بدون مرز از 13برگزیده این کنگره با اهدای تندیس و لوح یادبود تقدیر بعمل آمد.

همچنین کلنگ طرح جامع احمدبن اسحاق نیز در زمینی به مساحت چهار هکتار و مساحت 13 هزار مترمربع به زمین زده شد.

کنگره بین المللی احمدابن اسحاق از روز گذشته در کرمانشاه آغاز و امروز با معرفی برترین های در شهرستان سرپل ذهاب و در جوار بقعه این بزرگوار به کار خود پایان داد.