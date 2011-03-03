فرسایش خاک چالش جدی لرستان است/ ضرورت مهار آبها

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به وضعیت اقلیمی استان لرستان اظهار داشت: ما در استان لرستان شاهد کلکسیونی از تنوع اقلیمی، آب و هوایی، گیاهی و ... هستیم.

وی با بیان اینکه بخش عظیمی از ذخائر کشور در استان لرستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر حجم زیادی از آبهای مورد نیاز و سطحی کشور در این استان وجود دارد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر اینکه تنوع زیستی و اقلیمی موجود در استان لرستان یک سرمایه ارزشمند است، عنوان کرد: همچنین وجود تنوع گونه های گیاهی و جانوری یک سرمایه ملی و بین المللی محسوب می شود.

محمدی زاده با تاکید بر کنترل آبها و جلوگیری از فرسایش خاک در استان لرستان یادآور شد: یکی از مشکلات جدی در استان لرستان فرسایش خاک در این استان است.

وی با بیان اینکه این مشکل متاسفانه مشکل فرسایش خاک به یک چالش جدی در این استان تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر سازمانهای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر مهار آبهای استان لرستان عنوان کرد: عدم مهار آبهای لرستان متاسفانه موجب فرسایش خاک در این استان شده است.

محمدی زاده با بیان اینکه استان لرستان همواره خاک آن در حال فرسایش است، بیان داشت: استان لرستان هم در زمان بارندگی و هم در زمانی که بارندگی وجود ندارد با مشکل فرسایش خاک مواجه است.

وی با بیان اینکه باید بر روی حوزه خاک استان لرستان حساس بود، یادآور شد: باید در راستای صیانت از حوزه خاک و عدم فرسایش آن مولفه های لازم را رعایت کرد.

بنابر این گزارش هم اکنون میزان فرسایش خاک در استان لرستان مطابق اظهارات مسئولان اداره کل منابع طبیعی استان لرستان بیش از میانگین کشوری و در برخی مناطق دو برابر نرم کشوری است.