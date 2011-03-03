نرخ بیکاری در همدان چهار درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی در همایش یک روزه اشتغال و سرمایهگذاری استان همدان اظهار داشت: تمام تلاش ها برای کاهش نرخ بیکاری در استان همدان به کارگرفته شد که نتیجه آن با کاهش چهار درصدی نرخ بیکاری همراه است.
پیریایی برگزاری همایش اشتغال و سرمایهگذاری را مسیر ارزشمندی برای سالهای آینده دانست و گفت: سال 90 ، سال ویژهای برای استان همدان در بحث اشتغال خواهد بود و برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید طبق برنامه پیش رفت.
کرم رضا پیریایی با اشاره به جلسات سفرهای شهرستانی خود، اظهار داشت: امتیاز مجموعه اداری استان همدان در نزد مسئولان کشوری در تمامی موارد از جمله فضای حاکم، شرایط موجود و پیگیری گفتمان دولت و همکاری بین مجموعه استان همدان بالا است.
امسال 58 هزار و 59 شغل در همدان ایجاد شده است
پیریایی به ارائه گزارشی بر اساس گزارش دبیرخانه اشتغال استان همدان پرداخت و افزود: مجموعه تعهد اشتغال استان همدان برای سال جاری 29 هزار و 170 نفر بوده که در این راستا تا دهم اسفندماه جاری برای 58 هزار و 59 نفر اشتغال ایجاد شده است که این 199 درصد تحقق اشتغال را نشان میدهد.
وی در ادامه به بیان اشتغال ایجاد شده به تفکیک شهرستانهای استان همدان پرداخت و گفت: تعهد اشتغال شهرستان همدان 9 هزار و 811 نفر بوده که برای 18 هزار و 17 نفر اشتغال ایجاد شده است که این 183 درصد تحقق را نشان میدهد.
پیریایی ادامه داد: تعهد اشتغال شهرستان ملایر شش هزار و 148 نفر بوده که برای 11 هزار و 865 نفر اشتغال ایجاد شده که این میزان نیز تحقق 193 درصدی را نشان میدهد.
وی تعهد اشتغال شهرستان تویسرکان را دو هزار و 531 نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون در این شهرستان برای چهار هزار و 532 نفر اشتغال ایجاد شده و تویسرکان 179 درصد تحقق اشتغال داشته است.
وی به ارائه گزارش اشتغال ایجاد شده در سایر شهرستان ها نیز پرداخت و گفت: با توجه به اینکه اوایل کار برای اشتغال ناهماهنگی در ارائه آمار بود، اما این آمار با هماهنگی کامل به ثبت رسیده و در دبیرخانه اشتغال و اطلاعات تحویلی به سایت مورد تأیید فرمانداریها و دبیرخانه نیز است.
اشتغال سال 90 در همدان باید دو برابر شود
کرمرضا پیریایی ادامه داد: سال 90 سال سخت و آسانی در بحث اشتغال خواهد بود و از لحاظ شیوه کار آسان و از لحاظ اینکه باید دو برابر امسال اشتغال ایجاد شود سخت است.
پیریایی تأکید کرد: با توجه به حجم فعالیتی که صورت گرفته اکنون باید با استفاده از ظرفیت شهرستانها و دستگاههای اجرایی به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد.
وی توجه به سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در بحث سرمایهگذاری خارجی حداکثر تا 20 فروردین سال 90 برنامهها را باید آماده کرد.
استاندار همدان با تأکید بر طرح و برنامهریزی برای موضوع سرمایهگذاری داخلی و خارجی اظهار داشت: برنامهریزیها برای این امر باید به نتایج مثبتی برسد.
کرمرضا پیریایی با اشاره به اشتغال ایجاد شده اضافه کرد: آمار و ارقام اشتغال باید با درصد کاهش بیکاری تعامل داشته باشد.
نرخ بیکاری در همدان به 14 درصد رسید
پیریایی نرخ بیکاری 10 ماه امسال را 14 درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه سال گذشته نرخ بیکاری 18 درصد بوده است نرخ بیکاری 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش داشته است.
وی از امضای میثاق نامه ای برای رونق اشتغال در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: افرادی که این میثاق نامه را امضا نکنند از سیستم اداری خارج میشوند و در این راستا با کسی تعارف نداریم.
استاندار همدان با تأکید بر فعالیت بیشتر برای اشتغال در سال آینده اظهار داشت. باید در بخشهای مختلف به ویژه مسائل فرهنگی اقدامات مناسبی صورت پذیرد.
کرمرضا پیریایی در ادامه با اشاره به اینکه اسفندماه جاری، ماه پرکاری برای استان همدان است، افزود: در این ماه همایشهای مختلفی برگزار خواهد شد.
در ادامه معاون برنامهریزی استاندار همدان با بیان اینکه بازار کار ویژگیهای برجستهای دارد، اظهار داشت: این بازار از بازارهای دیگر در امور اقتصادی متفاوت است.
علی حیدرنوری افزود: توجه به نیروی کار و نیاز بازار باید مدنظر قرار گیرد تا بازار مناسبی فراهم شود.
نرخ اقتصادی استان همدان رو به رشد است
وی با بیان اینکه نرخ اقتصادی استان همدان رو به رشد بوده است، گفت: افزایش ورود نیروهای تحصیل کرده و عدم تناسب مهارت نیروها با نیاز بازار از جمله چالشهاست.
نوری ادامه داد: سند اشتغال استان همدان امضا شده و باید به تفکیک شهرستانها مشخص و برش شهرستانی لحاظ گردد.
وی توجه به افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت، گسترش آموزش فنی و حرفهای و رونق بازار مسکن و ساخت و ساز را در رونق بازار مؤثر برشمرد و گفت: روش شبکه مدیریت بازار کار از جمله موارد تأثیرگذار در بازار همدان است.
وی توضیح داد: شبکه مدیریت بازار کار، شیوهای برای رونق اقتصاد و اشتغال استان است که میتواند استان را در بین استانهای برتر کشور مطرح کند.
21 کارگروه رسمی اشتغال در همدان تشکیل شد
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان نیز با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 21 کارگروه اشتغال به صورت رسمی تشکیل شده است، گفت: در این کارگروهها پنج هزار و 810 نفر ساعت حضور داشتند و 18 نشست نیز با فعالان اقتصادی استان همدان انجام شده است.
مسعود اقلامی ادامه داد: در سال جاری هشت کمیته اصلی شامل کمیته طرحهای در حال ساخت و ساز، کمیته بررسی طرحهای فعال نیازمند به تسهیلات سرمایه در گردش، کمیته راهبردی خوشههای صنعتی، کمیته پیگیری طرحهای خوداشتغالی و کسب و کار خانگی، کمیته پیگیری و برنامهریزی اشتغال فارغالتحصیلان، کمیته تثبیت اشتغال و کمیته تأمین منابع و سرمایهگذاری و کمیته اشتغال روستایی وضعیت استان را در زمینه میزان اشتغال بررسی کردند.
وی یادآور شد: در سال جاری 58 هزار و 59 شغل در استان همدان ایجاد شده است.
در ادامه این نشست هر یک از فرمانداران شهرستانهای استان همدان به ارائه گزارشی از شمار اشتغال ایجاد شده در شهرستان محل خدمت خود پرداختند و ضمن ارائه گزارشی کامل، برنامههای در نظر گرفته شده برای سال آینده را نیز عنوان کردند.
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