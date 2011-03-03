15 درصد دانش آموزان گلستان مشمول آموزشهای پیشگیری اعتیاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایئن محلی عصر پنجشنبه در جمع فرهنگیان استان افزود: این طرح با 490 میلیون ریال اعتبار در سطح مدارس استان اجرا شد.

وی با تبریک هفته امورتربیتی از فعالیت های اداره کل آموزش و پرورش در زمینه امورتربیتی اظهار داشت: حوزه معاونت پرورشی و مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش کرده تمام فعالیت هایش حول محور قرآن باشد و اولین دوره مسابقات کشوری نمایش های صحنه ای و عروسکی به میزبانی استان گلستان از قصص قرآنی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح آموزش پیش از ازدواج با صرف هزینه ای بالغ بر 50 میلیون تومان با تعامل سازمان بهزیستی و جذب اعتبار 19 میلیون تومان از آن سازمان که هم اکنون کلاس های آن در حال اجراست و تمام دانش آموزان دختر سال سوم و پیش دانشگاهی تحت پوشش قرار می گیرند.

پائین محلی گفت: کسب رتبه اول کشوری در پیشگیری از آنفلوآنزا، راه اندازی حدود 248 مدرسه قرآنی در سطح استان، توزیع 15000 قرآن ورحل قرآن در مدارس قرآن از دیگر فعالیتهاست.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اظهار داشت: بستن قرارداد بیمه مسئولیت مدنی برای کلیه دانش آموزان و مربیان و پرسنل مخصوصاً آن هایی که به اردو می روند به شکل متمرکز با بیمه ایران برای اولین بار در کشور در استان اجرا شد.

وی عنوان کرد: کسب مقام اول کشوری در اجرای طرح اوقات فراغت، ارائه طرح های ابتکاری و بدیع در کشور مانند جشنواره ربنا، مسابقات نمایش با الهام از قصص قرآنی، مسابقه فیش برداری با موضوع همت مضاعف و کار مضاعف از دیگر موارد است.

وی افزود: راه اندازی 12 تجمع عاشورایی تحت عنوان هیات های مذهبی در ایام محرم، آموزش شنا برای کلاس های سوم ابتدایی، برگزاری شش هزار و 832 اردوی داخل استانی که حدود 553 هزار و 248 دانش آموز را در برگرفت و سه هزار و 301اردوی خارج استانی که حدود 99 هزار و 324 نفر دانش آموز را پوشش داد، از دیگر دستاوردهاست.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: برنامه ریزی جهت تکمیل و تجهیز اردوگاه ها به ویژه اردوگاه آشوراده و قابل استفاده کردن آن در زمان های طوفانی شدن دریا از جمله فعالیتهاست.