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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

رحیمی خبر داد:

۷۶۸ نفر به ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی لرستان مراجعه کردند

۷۶۸ نفر به ستاد ارتباطات مردمی بهزیستی لرستان مراجعه کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان لرستان گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری و هیئت همراه به استان لرستان ۷۶۸ نفر به ستاد ارتباطات مردمی در بهزیستی لرستان مراجعه کردند.

مرتضی رحیمی چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از روز چهارشنبه مددکاران و کاربران از ساعت ۷ صبح تا ۲۱ شب در ستاد بهزیستی لرستان برای رسیدگی به شکایات مردمی مستقر شدند.

وی ادامه داد: با سفر سوم هیئت دولت به استان، رئیس سازمان بهزیستی کشور هم از نزدیک به مشکلات مددجویان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان یادآور شد: در روز چهارشنبه ۷۶۸ نفر به ستاد ارتباطات مردمی برای رسیدگی به مشکل خود مراجعه نمودند که ۴۰۶ نفر از آنها را خانم ها و ۳۶۲ نفر را هم آقایان تشکیل می دادند.

رحیمی ادامه داد: همچنین امروز پنج شنبه نیز تمامی مددکاران و کاربران برای رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان در ستاد بهزیستی مستقر بودند.

کد مطلب 1266211

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