نشست بررسی علم نجوم و اخترشناسی در نمایشگاه کتاب اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، مدیر نشست بررسی علم نجوم و اختر شناسی ضمن اعلام این خبر افزود: این نشست با هدف بررسی جایگاه علم نجوم در حوزه نشر و بررسی آثار منتشر شده برگزار شده است.

داریوش ذوالفقاری راد اظهار داشت: در این نشست موضوعاتی از قبیل ارتباط علم نجوم با خداشناسی، هنجارهای جامعه، اخلاق، دین و مذهب و سایر علوم مورد بررسی قرار می گیرد .

وی تصریح کرد: معرفی اجمالی از کیهان و پیوند علم نجوم با رصد هلال ماه شوال از دیگر موضوعات این نشست است .

این نشست در غرفه نشست های فرهنگی سالن شیخ بهایی نمایشگاه کتاب اصفهان برپا شده است.

ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از 10 الی 16 اسفند در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان برپاست .