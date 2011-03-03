  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

60 هزار واحد مسکن برای مددجویان بهزیستی ساخته می شود

60 هزار واحد مسکن برای مددجویان بهزیستی ساخته می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز ارتباطات مردمی سازمان بهزیستی کشور از ساخت 60 هزار واحد مسکن برای مددجویان تحت پوشش این نهاد طی سالجاری خبر داد.

پرویز زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به راه اندازی نهضت ساخت مسکن در کشور توسط سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: این سازمان در نظر دارد که تا سه سال آینده برای بیش از 200 هزار مددجوی تحت پوشش این سازمان مسکن ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات سفرهای استانی سازمان بهزیستی کشور تامین مسکن برای مددجویان تحت پوشش این نهاد است، عنوان کرد: همچنین تامین لوازم خانگی و جهیزیه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز یکی دیگر از مصوبات این سفرهای استانی است.

رئیس ستاد ارتباط مردمی سازمان بهزیستی کشور ایجاد پروژه های توانبخشی اجتماعی در استانهای کشور را از دیگر مصوبات سفرهای استانی برشمرد و بیان داشت: خرید وسایل کمک پزشکی برای مددجویان نیز از دیگر مصوبات سفرهای دولت در حوزه بهزیستی بوده است.

کد مطلب 1266217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها