60 هزار واحد مسکن برای مددجویان بهزیستی ساخته می شود

پرویز زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به راه اندازی نهضت ساخت مسکن در کشور توسط سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: این سازمان در نظر دارد که تا سه سال آینده برای بیش از 200 هزار مددجوی تحت پوشش این سازمان مسکن ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات سفرهای استانی سازمان بهزیستی کشور تامین مسکن برای مددجویان تحت پوشش این نهاد است، عنوان کرد: همچنین تامین لوازم خانگی و جهیزیه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز یکی دیگر از مصوبات این سفرهای استانی است.

رئیس ستاد ارتباط مردمی سازمان بهزیستی کشور ایجاد پروژه های توانبخشی اجتماعی در استانهای کشور را از دیگر مصوبات سفرهای استانی برشمرد و بیان داشت: خرید وسایل کمک پزشکی برای مددجویان نیز از دیگر مصوبات سفرهای دولت در حوزه بهزیستی بوده است.