جشنواره گل آلومینیوم مقابل سپیدرود در نیمه دوم / تثبیت صدرنشینی آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در هفته نوزدهم لیگ یک توانست با ارائه یک بازی زیبا و به راه انداختن جشنواره گل در نیمه دوم تیم قعر جدولی سپیدرود رشت را با نتیجه 3 بر صفر در ورزشگاه تختی بندرعباس شکست دهد.

آلومینیوم در نیمه اول این دیدار بازی خیلی ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت و بازیکنان این تیم نتوانستند حتی یک موقعیت خطرناک را بر روی دروازه سپیدرود ایجاد کنند.

مهمترین اتفاق نیمه اول تعویض پوریا قیدر بازیکن شماره 16 آلومینیوم با هادی دغاغله بازیکن شماره 11 آلومینیوم در دقیقه 43 این دیدار بود چون ورود دغاغله موجب بهتر شدن روند بازی تیم آلومینیوم شد.

در دقیقه 53 این مسابقه سید داوود سید عباسی بازیکن شماره پنج آلومینیوم با یک شوت زیبا از روی یک ضربه ایستگاهی و از پشت محوطه جریمه توانست نخستین گل بازی را به سود آلومینیوم به ثمر برساند.

این گل توانست به خوبی برای آلومینیوم گره گشا شود و هادی دغاغله بازیکن شماره 11 این تیم توانست بلافاصله دردقیقه 55 و از روی یک موقعیت تک به تک با دروازه بان با یک ضربه چیپ زیبا گل دوم آلومینیوم را به ثمر برساند.

در ادامه دو تیم تک موقعیتهایی برای گل زدن داشتند که هیچ کدام از آنها منجر به گل نشد تا اینکه در دقیقه 92 این دیدار محمود تیغ نورد بازیکن شماره 10 آلومینیوم با یک ضربه آرام از روی یک موقعیت تک به تک دیگر توانست گل سوم را برای آلومینیوم به ثمر برساند تا این گل تیر خلاصی بر پیکر شکست خورده تیم سپیدرود باشد.

آلومینیوم با این پیروزی پر گل صدر نشینی خود را با 37 امتیاز در گروه دوم لیگ یک تثبیت کرد تا همچنان مردم هرمزگان به صعود اولین تیم هرمزگانی به لیگ برتر امیدوار باشند.

سپیدرود هم با این شکست و با 13 امتیاز همچنان در رده چهاردهم جدول گروه دوم لیگ یک باقی ماند تا شانس اول سقوط به لیگ دسته دو باشد.