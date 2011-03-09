به گزارش خبرنگار مهر، سال 1389 که روزهای پایانی آخرین ماه خود را سپری می‎کند برای تنیس روی میز سال به نسبت خوبی بود اما نه به خاطر مدال آوری در رویدادهای مختلفی که در آن شرکت داشت. بلکه به این دلیل که کمتر باری تهدید به سقوط و نزول شد و در سخت‎ترین شرایط هم رضایت بخش نشان داد و توجهات جهانی را به خود جلب کردند.

اولین رویداد مهم برای تنیس روی میز در سال جاری رقابت‎های قهرمانی جهان بود که در بخش تیمی و به میزبانی روسیه برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم ملی ایران نتوانست از دسته دوم مسابقات جهانی صعود کند اما در دسته خود پنج پله صعود داشت. صعودی که به واسطه کسب نتایج درخشانی مانند غلبه بر انگلیس و آرژانتین داشت. به خصوص پیروزی مقابل انگلیس که بازیکنانی در رده‌های بالایی رنکینگ ITTF در اختیار داشت.

بازی‎های آسیایی هم دیگر رویداد مهم امسال برای تنیس روی میز بود. پینگ‎پنگ‎بازان کشورمان بعد از دو دوره غیبت در این بازی‎ها شرکت کردند و طبیعی بود که کمتر امیدی به مدال آوری داشته باشند. با این حال هیچ یک از نمایندگان کشورمان در مصاف با حریفان خود از پیش بازنده نبودند و حتی آسیا شاهد پیشروی نوشاد عالمیان تا رسیدن به جمع 16 بازیکن برتر هم بود.

امسال تنیس روی میز به لحاظ تقویم بین‌المللی حضور پربارتری نسبت به گذشته داشت. ژاپن، چین، مجارستان و اتریش محل برگزاری پروتورجهانی با حضور بازیکنان برتر جهان بودند که ایرانی‌ها نیز در آنها شرکت داشتند. اگرچه در هیچ یک از آنها مدال آور نبودند به جز پروتور جهانی عراق که بازیکنان نوجوان و جوان کشورمان در آن شرکت کردند و با کسب 5 مدال طلا، 4 مدال نقره و 7 مدال برنز به کار خود خاتمه دادند.

در واقع پروتور جهانی عراق که در شهر اربیل برگزار شد تنها رویدادی بود که پینگ‌پنگ‌بازان ایران از حضور در آن به مدال دست یافتند. حتی پروتور جهانی قطر که آخرین رویداد بین‎المللی برای تنیس روی میز ایران بود نیز هیچ نتیجه‎ای - به لحاظ مدال - برای تنیس روی میز نداشت مانند اولین رویداد سال جاری که تحت عنوان کاپ آسیا و در چین برگزار شد.

در مجموع اینکه نمایندگان ایران در طول سال جاری بارها در رنکینگ‎های مختلف منتشر شده از سوی مدیران فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز (ITTF) با صعود و ارتقا مواجه شدند و هر بار جایگاه جهانی خود را نسبت به ماه گذشته بهبود بخشیدند. البته اتفاق افتاد مواردی که رده بندی ITTF رای به نزول بازیکنان ایرانی داد اما خیلی کمتر.



نتایج به دست آمده از حضور نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز سال جاری به این شرح است:

* حضور بی مدال نوشاد عالمیان و ندا شهسواری در رقابتهای قهرمانی کاپ آسیا (فروردین ماه - چین)

* عنوان سی و پنجمی ایران در مسابقات قهرمانی جهان (خردادماه - روسیه) - پنج پله صعود نسبت به دوره پیشین رقابت ها

* حضور بی مدال نمایندگان ایران در مسابقات پروتور جهانی ژاپن (تیرماه)

* حضور بی مدال نمایندگان ایران در مسابقات پروتور جهانی چین (مردادماه)

* عنوان هفتمی پسران و دهمی دختران در رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا (مردادماه - تایلند)

* حضور بی مدال نمایندگان ایران در بازی های آسیایی (آبان و آذرماه - چین)

* حضور بی مدال نمایندگان ایران در مسابقات پروتور جهانی مجارستان (مهرماه)

* حضور بی مدال نمایندگان ایران در مسابقات پروتور جهانی اتریش (مهرماه)

* کسب 16 مدال (5 طلا، 4 نقره و 7 برنز) از حضور در مسابقات پروتور جهانی عراق - رده های سنی پایه دختران و پسران (دی ماه)

* حضور بی مدال نمایندگان مرد و زن ایران در مسابقات پروتور جهانی قطر (بهمن ماه)

پینگ‎پنگ‎بازان ایران بعد از دو دوره غیبت مجوز حضور در بازی‎های آسیایی را به دست آوردند

حذف شیرین پینگ‌پنگ‌بازان ایران

بازیکنان تنیس روی میز ایران امسال به جزعراق مدال‎های توزیع شده از هیچ کشور دیگری را به یادگار نگرفتند چون خیلی زود حذف شدند. حذفی که از نظر رئیس فدراسیون شیرین بود. محمد زارع پور اشکذری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: "مسابقات پروتورهای جهانی که نمایندگان کشورمان در آن شرکت داشتند، در سطحی بالا برگزار شد. این برای نخستین‌بار بود که بازیکنان ایرانی در این سطح از رقابت‌ها شرکت داشتند با این حال نمایش ارائه شده از سوی آنها امیدوارکننده بود. تمام بازیکنان ما پیش از آنکه بتوانند تا مراحل بالاتر و نزدیک به پایانی صعود کنند، از دور رقابت‌ها حذف شدند. اما کنار رفتن آنها به منزله پائین بودن توانایی و کارآیی آنها نیست. بازیکنان‌مان حذفی شیرین داشتند چون در پس عملکردی رضایت بخش رقم خورد".

نوشاد تک ستاره نبود

سال گذشته مدال طلا، نقره و برنز تعدادی از پروتورهای جهانی برگزار شده به بازیکنان ایرانی اختصاص یافت که در این میان سهم نوشاد عالمیان بیشتر از همه بود. بازیکنی که از سال 2008 پیشتاز دیگر پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان شد. نوشاد در بازی‎های آسیایی هم تنها بازیکن کشورمان بود که تا مرحله یک هشتم نهایی پیش رفت و در مسابقات پروتور جهانی اتریش هم وارد جمع 64 بازیکن برتر شد.

اما امسال و در رقابت‌های مختلف دیگر نمایندگان کشورمان هم در گرفتن گوی سبقت و برتر شدن، خودی نشان دادند. مثلا اینکه در مسابقات قهرمانی جهان این محمدرضا اخلاق پسند بود که موفق به ثبت نتایج تاریخی شد. اخلاق پسند در جریان این رقابت ها موفق شد "کمال" بازیکن هندی و هشتاد و دوم جهان و "پائول" بازیکن انگلیسی که رنکینگ زیر 100 دنیا را دارد شکست دهد. یا اینکه در پروتور جهانی مجارستان افشین نوروزی تنها بازیکنی بود که تا حضور در مرحله بالا رفت.

قراردادی که آینده تنیس روی میز را بیمه کرد

امضای تفاهم نامه همکاری با آکادمی اشلاگر اتریش یکی از مهمترین اتفاقات امسال تنیس روی میز بود که تاثیرات آن در چند سال آینده بیشتر به چشم می‌آید. آکامی بین‌المللی تنیس روی میز اشلاگر اتریش یکی از مراکز اصلی تمرین فدراسیون جهانی (ITTF) به حساب می‌آید. فدراسیون تنیس روی میز ایران نخستین فدراسیون خارجی طرف قرارداد این آکادمی است.

طبق توافق نامه امضا شده، آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز اشلاگر با مربیان بزرگش برای مدت 2 سال مسئولیت برنامه ریزی وهدایت تیم‌های ملی کشورمان را بر عهده گرفته است. مربیانی مانند "ریچارد پراوزه" آلمانی که تیم ملی کشورش را در مسابقات قهرمانی جهان (روسیه) نایب قهرمان کرد. و همچنین "دیمیتری لونکو"

"تکیه زدن بر صندلی مربیگری و هدایت بازیکنانی آینده‌دار مانند "تیموبول"، "کریستیان سسن"، "باستیان اشتگر" و دیگر بازیکنان تیم ملی آلمان نقش همیشگی "ریچارد پراوزه" بوده است و حالا این مربی هدایت بازیکنان جوان و جویان نام ایران را بر عهده گرفته است" این بخشی از گزارش ITTF در واکنش به حضور "پراوزه" در راس تیم ملی ایران بود که برای نخستین بار در مسابقات پروتور جهانی مجارستان اتفاق افتاد.

در هر صورت با امضای این تفاهم نامه و این همکاری‌ها آینده تنیس روی میز ایران با بازیکنان توانمندی که دارد، بیمه شده است. همان طور که "پراوزه" در نخستین نشست خبری خود گفت: "ایران طی سال‌های آینده در جمع 24 تیم برتر دنیا قرار می‌گیرد اما زمان این امر معلوم نیست چون من جادوگر نیستم".

زمینه سازی برای آینده با حضور رئیس جدید

تمام اقداماتی که در سال 89 تنیس روی میز انجام شد و نتایجی که به دست آمد، استارت و زمینه سازی برای شکل گیری آینده‌ای بهتر با ارتقا بیشتر جایگاه پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان بود. خصوصا اینکه این رشته بعد از 12 رئیس جدیدی را بالای سر خود می‌بیند. زارع‌پور بعد از چند ماه سرپرستی در فدراسیون تنیس روی میز امسال در مجمع انتخابت این رشته با کسب اکثریت آرا رئیس جدید این فدراسیون شد.

در هر صورت فدراسیون تنیس روی میز سال آینده رویدادهای مهمی مانند مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی بزرگسالان آسیا و قهرمانی جوانان آسیا را درپیش دارد. با حرکت آهسته و پیوسته که در این رشته دیده شده و زمینه سازی‌هایی که انجام شده انتظار می‌رود سال آینده سال بهتری برای تنیس روی میز ایران باشد حتی از نظر کسب مدال.