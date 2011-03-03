به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی خطاب به «همایش ملی خاستگاه دینی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی» که قبل از ظهر پنج شنبه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، به تبیین جایگاه منابع طبیعی پرداخته و بیان کرده است: حقیقت این است که اسلام برای حفظ محیط زیست عموما و برای درختکاری و زارعت خصوصا اهمیت فوق العادهای قائل است و این مواهب را از بزرگترین نعمتهای پروردگار میشمرد.
در ادامه این پیام از امام صادق (ع) آورده شده است: «تا میتوانید زراعت کنید و درخت بکارید، به خدا سوگند مردم هیچ عملی حلالتر و پاکتر از آن نمیتوانند انجام دهند.» و این نشان میدهد حتی کاشتن یک درخت از نظر اسلام دارای ثواب و پاداش فراوان است و به عکس از بین بردن یک درخت بدون دلیل منفور و مردود است.
جالت اینکه در حدیثی از امام باقر (ع) میخوانیم «در کنار هر درختی فرشتهای مراقب آن است» و از این تعبیر معلوم میشود یک درخت چه اندازه اهمیت دارد که در کنار هر یک از آنها فرشتهای از فرشتگان خدا است. سایر منابع طبیعی نیز همین گونه است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: از نظر علمی درختان و جنگلها و زارعتها به منزله سرمایه اصلی کره زمین هستند، تغذیه و تنفس سالم آن هم، در مقابل آلودگیهای زیاد هوا در عصر ما از برکات همین درختان است خواه با ثمر باشند یا بیثمر و چه بهتر که به سراغ درختان با ثمر بروند که سالمترین غذای انسان. میوه درختان است.
در ادامه پیام بیان شده: از سوی دیگر ما باید توجه داشته باشیم که کره زمین تنها متعلق به ما نیست و نسلهای اینده که فرزندان ما هستند نیز در آن سهم دارند و ما باید این امانت الهی را پاسداری کنیم، نه تنها تخریب نکنیم بلکه باید چیزی بر آن بیفزاییم تا فرزندان ما در آینده بتوانند زندگی خوب و سالمی داشته باشند و از پدران خود که چنان سرمایههای نفیسی در اختیارشان گذاشتهاند یاد کنند و بر آنها درود و رحمت بفرستند.
آیت الله مکارم تاکید کرد:
اسلام برای حفظ محیط زیست اهمیت فوق العادهای قائل است
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید تاکید کرد: اسلام برای حفظ محیط زیست به خصوص برای درختکاری و زارعت اهمیت فوق العادهای قائل است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی خطاب به «همایش ملی خاستگاه دینی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی» که قبل از ظهر پنج شنبه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، به تبیین جایگاه منابع طبیعی پرداخته و بیان کرده است: حقیقت این است که اسلام برای حفظ محیط زیست عموما و برای درختکاری و زارعت خصوصا اهمیت فوق العادهای قائل است و این مواهب را از بزرگترین نعمتهای پروردگار میشمرد.
نظر شما