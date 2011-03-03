به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر پنجشنبه در «همایش ملی خاستگاه دینی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی» که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین استانی در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته درختکاری و منابع طبیعی گفت: این هفته فرصتی برای ورود به چالش‌ها در حوزه منابع طبیعی و هم اندیشی برای حل آن‌ها است و این نیازمند یک نهضت و کار انقلابی است.



وی با اشاره به اینکه ما در قم با دست خود یک فاجعه بزرگ را در عرصه منابع طبیعی و باغات استان ایجاد کرده‌ایم، تصریح کرد: جمعیت استان قم در سال 55، 293 هزار نفر بوده است که از آن زمان به بعد در مقایسه با رشد 2 برابری جمعیت کشور، رشدی چهار برابری را تجربه کرده است.



دهناد وسعت کل عرصه‌های منابع طبیعی استان را 140 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: یک دوم مساحت استان را شهر قم تشکیل می‌دهد و ما در دهه‌های 30 و 40 حدود 35 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغات را در داخل شهر فعلی قم و در گذشته پیرامون آن داشته‌ایم و این به این معنی است که با جمعیت 250 هزار نفری قم در گذشته، یک سوم شهر فعلی قم عمدتا از باغات سرسبز تشکیل شده بود.



رشد 4 برابری جمعیت و از دست رفتن 35 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی



وی خاطر نشان کرد: و امروز جمعیت استان 4 برابر شده و ما 35 هزار هکتار از اراضی را هم ساختمان سازی کرده‌ایم و این یک فاجعه در عرصه منابع طبیعی و باغات است که با دست خود آن را ایجاد کرده‌ایم.



به ازای هر 2 خانواره قمی یک خودرو در شهر تردد دارد



معاون برنامه ریزی استانداری قم در ادامه اظهار داشت: همچنین در حال حاضر 151 هزار خودرو در شهر قم در تردد هستند و این تعداد نشان می‌دهد که به ازای هر 2 خانوار قمی یک خودور وجود دارد و روزانه نیز تعدادی دیگر شماره گذاری شده و به تعداد خودروهای موجود افزوده می‌شود.



کمبود آورد آبی به قم



وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود منابع آبی در استان اشاره کرد و گفت: در ابتدای انقلاب حدود 400 تا 500 میلیون متر مکعب آورد آب به قم بود که عمده آن نیز از رودخانه قره چای و قمرود بود که ما از آن میزان در حال حاضر سهمی نداریم لذا در این بخش هم با بحران و چالش رو به رو هستیم.



دهناد به طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم اشاره کرد و افزود: با اتمام این طرح بخشی از مشکلات کمبود آب جبران می‌شود اما این مقدار تنها یک چهارم ورودی آبی است که ما در طی این چند سال از دست داده‌ایم.



وجود 3 هزار واحد صنعتی و تولیدی در قم



وی اضافه کرد: در کنار همه این‌ها ما رشد صنایع را نیز داشته‌ایم، تا قبل از انقلاب 50 کارخانه و کارگاه در قم وجود داشت و امروز 3 هزار واحد صنعتی و تولیدی مشغول به فعالیت هستند و این درست است که ما از یک جهت به رشد اقتصادی و صنعتی نیاز داریم اما در کنار آن هم عرصه‌های منابع طبیعی را قربانی این توسعه کرده‌ایم.



معاون برنامه ریزی استاندار قم در ادامه با تاکید بر اینکه یک عزم جدی برای جبران آن‌ها احساس می‌شود، خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌ها باید وارد میدان شوند و باید یک هم افزایی در این زمینه صورت گیرد و در این راستا استانداری نیز مصصم شده تا از ابتدای سال 90 بودجه و سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.



لزوم برنامه ریزی برای جبران عرصه‌های از دست رفته



وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی برای جبران آنچه از دست رفته تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه در این خصوص هم تا کنون غفلت شده و ما امیدواریم با برنامه 5 ساله‌ای که همکاران در اداره کل حفاظت محیط زیست استان در حال تدوین آن هستند تا حدودی این کمبود‌ها جبران شود.



دهناد اصلاح الگوی کشت، توسعه باغات، جایگزینی عرصه‌های از بین رفته و... را از موارد مهم در جبران آنچه از دست رفته عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های با تعریف اهداف و برنامه‌های مشترک و ایجاد هماهنگی‌های لازم باید در راستای حفظ و توسعه عرصه‌های منابع طبیعی استان کار کنند.



بر پایه این گزارش در پایان همایش، مراسم نمادین غرس نهال در فضای سبز دانشگاه قم توسط میهمانان انجام شد.