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۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

جنگ نفت در لیبی/

ناتو به عملیات زمینی می اندیشد

ناتو به عملیات زمینی می اندیشد

یک منبع سرویس اطلاعاتی روسیه از تصمیم ناتو با همکاری نزدیک انگلیس و آمریکا برای آغاز عملیات زمینی در لیبی در اواخر ماه آوریل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، یک منبع سرویس اطلاعاتی روسیه که خواست نامش فاش نشود، روز گذشته گفت: نیروهای ائتلاف هم اکنون در حال برنامه ریزی برای آغاز عملیات زمینی در لیبی در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه (اردیبهشت ماه) هستند.

وی تاکید کرد: این اطلاعات که از کانالهای مختلف به دست آمده است، نشان می دهد کشورهای عضو ناتو با همکاری نزدیک انگلیس و آمریکا برای آغاز عملیات زمینی در لیبی برنامه ریزی می کنند.

این منبع گفت : در صورتی که همپیمانان غربی نتوانند با استفاده از حملات هوایی و موشکی رژیم معمر قذافی را تسلیم کنند، به عملیات زمینی متوسل می شوند.

یادآور می شود پنجشنبه گذشته در بروکسل، ناتو موافقت کرد تا ضمن فرماندهی عملیاتهای نظامی علیه لیبی وظیفه ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز این کشور را نیز بر عهده بگیرد.

 

کد مطلب 1266224

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