ذوب آهن شکست خورد/ راه و ترابری و حفاری تنها میزبانان پیروز

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور پنجشنبه شب تیم شرکت ملی حفاری در سالن اختصاصی خود میزبان ذوب آهن اصفهان بود که تا پیش از این بازی تنها نتیجه یکی از دیدارهای خود را واگذار کرده بود اما در این بازی شکست دور از انتظاری را متحمل شد البته بدون اینکه جایگاهش در جدول ردهبندی تغییر کند.
بازیکنان شرکت ملی حفاری در حالی نتیجه این بازی را به سود خود تمام کردند که تا پیش از این تنها چهار پیروزی کسب کرده بودند و فقط یک پله بالاتر از تیم قعرنشین بودند اما با این پیروزی دو رده صعود کردند. این پیروزی شیرین و بزرگ برای شرکت ملی حفاری در حالی رقم خورد که حریف آنها در آستانه رویداد بزرگی قرار داشت. ذوب آهن که هفته گذشته نتیجه دیدار رفت در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا را به الجلا سوریه واگذار کرده بود دوشنبه آینده میزبان این تیم است. پیروزی در اهواز میتوانست شارژ روحی خوبی برای اصفهانیها باشد.
در شبی که ذوب آهن با دو اختلاف امتیاز متحمل شکست شد، رقیب این تیم در مسابقات باشگاههای غرب آسیا صاحب پیروزی شد تا با شرایط روحی بهتری به استقبال هفته جدید برود. هفتهای که قرار است در آن سرنوشتش برای فینالیست شدن در غرب آسیا مشخص شود. مهرام با 35 اختلاف امتیاز شیرازیهای میزبان را شکست داد. این دهمین شکست بازیکنان ب . آ بود.
در سایر دیدارهای برگزار شده از هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور مصطفی هاشمی، سرمربی تیم پتروشیمی بندرامام تیمش را در مصاف با تیم قعرنشین بانک سامان صاحب پیروزی کرد تا جایگاه خود و شاگردانش در صدر جدول رده بندی تثبیت شود. بازیکنان بانک سامان هم با این شکست جایگاه خود را در قعر جدول محکمتر کردند!
در گرگان شاگردان اسدالله کبیر با هفت اختلاف امتیاز نتیجه دیدار مقابل توزین الکتریک را واگذار کرده و از رده دهم جدول رده بندی سقوط کردند. توزین الکتریک کاشان با کسب این نتیجه به چهارمین پیروزی متوالی خود دست یافت.
پنجشنبه شب همچنین تیم راه و ترابری قم مهمان خود کاسپین قزوین را با شکست مواجه کرد. ضمن اینکه نتیجه دیدار تیمهای هیئت شهرکرد و دانشگاه آزاد به سود تیم مهمان یعنی دانشگاه آزاد به پایان رسید. نتایج به دست آمده در هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* هیئت شهرکرد 64 - دانشگاه آزاد 72
* بانک سامان 69 - پتروشیمی بندرامام 98
* شهرداری گرگان42 - توزین الکتریک کاشان 49
* راه و ترابری قم 88 - کاسپین قزوین 58
* ب.آ شیراز 65 - مهرام تهران 90
* شرکت ملی حفاری 74 - ذوب آهن اصفهان 72
در پایان هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای پتروشیمی، توزین الکتریک و راه و ترابری با پیروزیهایی که کسب کردند در امتیاز 29 مشترک شدند اما جایگاه آنها در جدول ردهبندی تغییر نکرد. طوریکه این سه تیم همچنان در ردههای اول تا سوم قرار دارند.
جدول ردهبندی:
1- پتروشیمی بندرامام (13 برد، 3 باخت، 29 امتیاز)
2- توزین الکتریک کاشان (12 برد، 5 باخت، 29 امتیاز)
3- راه و ترابری قم (12 برد، 5 باخت، 29 امتیاز)
4- مهرام تهران (13 برد، 2 باخت، 28 امتیاز)
5- ذوب آهن اصفهان (12 برد، 2 باخت، 26 امتیاز)
6- دانشگاه آزاد (9 برد، 7 باخت، 25 امتیاز)
7- کاسپین قزوین (6 برد، 11 باخت، 23 امتیاز)
8- ب . آ شیراز (6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)
9- شرکت ملی حفاری (5 برد، 11 باخت، 21 امتیاز)
10- هیئت شهرکرد (4 برد، 13 باخت، 21 امتیاز)
11- شهرداری گرگان (4 برد، 12 باخت، 20امتیاز)
12- بانک سامان (یک برد، 16 باخت، 18 امتیاز)
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