به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی بعد از ظهر پنج شنبه در اولین همایش مترجمان قرآن کریم به فارسی که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: اصل زبان به صورت طبیعی و با عنایت الهی خداوند به انسان عطا شده و منشا اختلاف زبانهای اقوام نیز در دنیا جزء عنایات الهی و از نیازهای طبیعی انسان است.



وی با بیان اینکه ارتباطات انسان‌ها موجب آشنایی با زبان یکدیگر می‌شود، ابراز داشت: کار ترجمه در اسلام نقش بزرگی یافت و بسیاری از کتب علوم اسلامی در دنیا به عالم اسلام وارد شد و ترجمه سراغ کتب اعتقادی و مسائل عقلی و ترجمه علوم رفت.



نایب رئیس مجلس خبرگان تصریح کرد: دنیا کم کم احساس کرد که باید از طریق ترجمه وحدتی جهانی ایجاد کند تا علوم از انحصار عده‌ای بیرون آید و ضرورت آن به خوبی حس شد.



ترجمه قرآن مشکل‌ترین کار فرهنگی است



وی افزود: یکی از مشکل‌ترین کارهایی که باید در بخش‌های فرهنگی به آن توجه کرد بحث ترجمه است که الحمدالله در این همایش به آن پرداخته می‌شود.



یزدی با بیان اینکه شرط اول ترجمه موفق تسلط بر هر دو زبان است، اضافه کرد: از این جهت کار ترجمه بسیار حساس و دقیق است و باید به آن توجه کرد.



وی با بیان اینکه گاهی کتابی عادی تاریخی و داستان و... ترجمه می‌شود که دشواری چندانی برای دستیابی به فهم آن وجود ندارد افزود: اگر متن مانند متون حقوقی حساستر و دقیق ترشد زاید بر آشنایی با لغت و زبان باید آشنایی حقوقی هم داشته باشیم تا بتوانیم آن را ترجمه کنیم.



ظاهر و باطن قرآن برای ما حجت است



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ظاهر و باطن قرآن برای ما حجت است، ابراز داشت: در کتب آسمانی به خصوص قرآن کریم این حساسیت بیشتر است اگرچه برخی از مطالب قرآن روشن و بدون ابهام است لذا ترجمه کتبی که مفاهیم آن عالیتر و دقیق‌تر باشد ترجمه آن نیز دشوار‌تر خواهد بود.



وی تاکید کرد: کار ترجمه قرآن کریم مشکل‌ترین و حساسترین کار در تولید علم است.



یزدی عنوان داشت: ترجمه‌ای از قرآن مربوط به صد سال قبل با عنوان کشف الاسرار است که متن عبارات آنقدر سنگین است که برای فهم زبان فارسی آن دوره هم صرف وقت زیادی لازم است.



انگیزه آیت الله یزدی از ترجمه قرآن



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکیدکرد: ترجمه‌های امروز به خوبی برای همه افراد کوچه و بازار قابل استفاده است و شاید انگیزه‌ای که خود من هم وارد این کار شدم مقاله‌ای بود که استدلال می‌کرد قرآن نباید ترجمه شود و مردم را باید تشویق به فراگیری متن قرآن کرد.



وی با بیان اینکه در ترجمه‌های امروزی ترجمه با تفسیر مخلوط شده است، ادامه داد: ترجمه‌هایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، جلال الدین فارسی و... از این گونه است.



آیت الله یزدی در پایان تصریح کرد: انگیزه من از ترجمه این بود که یک فرد مسلمان عادی تا حدودی بتواند به مفهوم قرآن هم دست پیدا کند لذا ترجمه بسیار ساده‌ای بوده است و قصد تفسیر و یافتن رموز قرآن را نداشته‌ام.