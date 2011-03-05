اعلام آمادگی سه هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل در نوروز 90

حسینعلی شمعانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه 150 شرکت حمل نقل در ایام نوروز فعال خواهند بود، اظهار داشت: 24 پایانه مسافری، چهار پایانه مسافر و سه هزار انواع ناوگان به مناسبت سال نو ارائه خدمات می‌کنند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با بیان اینکه پلیس راه استان و اداره کل راه و ترابری زیر ساخت ها را آماده و در ایام عید کنترل خواهند کرد، گفت: مجموعه امداد جاده استان، هلال احمر، اداره کل اورژانس، اداره کل راه و ترابری و پلیس راه با همدلی در ایستگاه سلامت که در مبنای ورود استان مستقر خواهد شد به صورت مشترک خدمات رسانی می‌کنند.

وی به الزام گزارش فعالیت هر بخش به کمیته ایمنی استان در ایام نوروز اشاره و بیان داشت: 70 همکار در کشیک‌های نوروزی حمل و نقل و پایانه‌ها حضور خواهند داشت که در هر روز یک نفر مسئول اکیپ از دستگاه‌های مختلف از طریق تلفن همراه و ثابت اعلام شده و سازمان راهداری نظارت و حاکمیت حمل و نقل استان در ایام نوروز را بر عهده دارند.

شمعانیان با اشاره به اینکه از یکم تا هفتم اسفند ماه فروش بلیط اینترنتی صورت گرفته و نزدیک 800 هزار بلیط پیش فروش شده است، افزود: تهیه بلیط مسافران به کلیه آژانس‌ها در سطح شهر از 8 تا 24 اسفند در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه با تشکل‌های صنفی مذاکراتی در باب عدم هر گونه افزایش قیمت در اجرای طرح استقبال سفر نوروزی صورت گرفته، تصریح کرد: برنامه‌ها به نحوی پیش بینی شده که مسافران بتوانند با یک سفر برنامه ریزی شده مسافرتی توام با آسودگی خاطر انجام دهند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان خاطر نشان کرد: از پادگان‌ها و دانشگاه‌ها درخواست شده برای خروج نیروهای خود در مواقع تعطیلی دانشگاه و قبل از اجرای طرح نوروزی اقدام کنند.

وی ادامه داد: جهت به خدمت گرفتن خودروهای بیشتر، سرویس‌های دربستی از 25 تا یک فروردین در اصفهان ممنوع شده است.

شمعانیان با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه و دستگاه نظارتی و بازرسی بیان داشت: در نمایندگی چهار پایانه مسافربری اصفهان و شهرستان‌ها به صورت محسوس و غیر محسوس ناظر گذاشته شده است.

وی بیان داشت: همشهریان می‌توانند جهت هر گونه شکایت و ارائه گزارش حاصل از افزایش قیمت و نیز به طور کلی نرخ گذاری با شماره 7754249 تماس حاصل نمایند و یا درخواست خود را از طریق سامانه پیامک 300014۳ ارسال کنند.