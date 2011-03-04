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۱۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۸

دستجردی خبر داد:

رشته داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه اندازی می شود

رشته داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی دو رشته داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرضیه وحید دستجردی روز پنجشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سخنانی اظهار داشت: این دو رشته به زودی و با حمایت وزارت ارشاد در دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه اندازی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی می تواند درخواست دوره تربیت نیروی متخصص روانپزشکی را داشته باشد تا در صورت وجود امکانات، تجهیزات و نیروهای متخصص این رشته به دیگر رشته های تخصصی که برای لرستان در نظر گرفته شده است، اضافه شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به دیگر ظرفیتهای لرستان در این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: لرستان می تواند قطب تربیت نیروی تخصصی پزشکی قانونی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به فعالیتهای این دانشگاه اظهار داشت: عمده ماموریتهای این دانشگاه به بیماری های غیرواگیر بر می گردد.

اردشیر شیخ آزادی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان مرگ و میر در لرستان متعلق به بیماری های قلبی و عروقی است که دانشگاه برنامه های خود را براین محور متمرکز و در بخش آموزش همگانی کارهای بسیار خوب و مطلوبی را انجام داده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر 47 درصد هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان مربی و 53 درصد استادیار و دانشیار هستند.

کد مطلب 1266245

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