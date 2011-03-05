نمایشگاههای بهاره در البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پورحیدری در مراسم آغازبه کار نمایشگاههای بهاره البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: درآستانه سال نو پنج نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا با بیش از 250 غرفه در این استان دایر شده است.

وی افزود: از این تعداد سه نمایشگاه در کرج و مابقی در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد راه اندازی شده است.

این مسئول بیان کرد: دراین نمایشگاهها اقلام مورد نیاز مردم از قبیل پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و خشکبار با نرخ 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.

پورحیدری خاطرنشان کرد: غرفه داران موظف به نصب برچسب بر روی کالا هستند و بازرسان ما هم در طی این 10 روز حضور مستقیم خواهند داشت.



بازرسی مستمر از اصناف توسط اداره بازرگانی البرز

وی خاطرنشان کرد: بازرسان این سازمان بطور مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی منطقه نظارت کرده و با هرگونه تخلف با قاطعیت برخورد می کنند.

پورحیدری یادآور شد: تلفن 124 این سازمان به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم در زمینه تخلفات واحدهای صنفی استان است.

وی، دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز خود و جلوگیری از افزایش قیمت و کنترل بازار بواسطه افزایش تقاضا در این ایام از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاهها است.

پورحیدری گفت: این نمایشگاهها از امروز تا 23 اسفندماه به مدت 10 روز دایرخواهند بود.