کانونهای مساجد پیشگام مقابله با جنگ نرم دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی پنج شنبه شب در مراسم گرامیداشت هجدهمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد، افزود: در این راستا کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان باید به فناوری های روز تجهیز شوند تا بتوانند پیروزمند میدان نبرد جنگ نرم باشند.

وی با اشاره به اینکه تعمیق بخشیدن به فرهنگ قرآنی منوط به تجهیز مساجد به علوم و فنون جدید است، اظهار داشت: امروزه تقویت و تجهیز مساجد به فناوری جدید در راستای تعمیق بخشیدن به فرهنگ قرآنی از اولویت های مسئولان فرهنگی در کردستان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت فرهنگ دینی و قرانی در جامعه به پیروزی رسید، خاطر نشان کرد: مساجد از دیر باز در فرهنگ اسلامی به عنوان مامنی برای ارتقای بعد معنوی و روحی افراد به شمار می آمد و در کنار آن ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز از صدر اسلام به عنوان محور مطرح بوده است که به ویژه نفش محوری خود را در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیش و پس از پیروزی به ثبت رسانده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مقطعی مساجد کانون تصمیم گیری های نظام اسلامی بود، افزود: امروزه مساجد مهمترین پایگاه مقابله با جنگ نرم دشمن محسوب می شود.

میممنت آبادی بیان داشت: جایگاه دین و مساجد و نقش آن از طریق آموزش در احیای ارزش ها و اشاعه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از کارکردهای موثر این پایگاه اسلامی است.

وی مساجد را پایگاه اصلی نشر معارف اسلامی و قرآنی عنوان کرد و ادامه داد: برهمین اساس حضور جوانان در مساجد رشد و پیشرفت جامعه اسلامی را به دنبال دارد.

در ادامه مراسم از اعضای فعال کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان تجلیل به عمل آمد و چند برنامه فرهنگی و هنری نیز برگزار شد.