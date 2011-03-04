سه هزار تن میوه در استان قزوین توزیع می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسن جمشیدیها عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: امسال دو هزار تن پرتقال تامسون درجه یک و هزار تن سیب درجه یک خریداری شده که در حال حاضر در سردخانه‌های قزوین نگهداری می‌شود.

وی توزیع این میزان میوه را نسبت به سال گذشته چشمگیر دانست و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص ذخیره‌ سازی میوه، پیش‌بینی می‌کنیم که برای تامین و توزیع میوه شب عید مشکلی نداشته باشیم.

جمشیدیها با بیان اینکه ۳۰ مرکز، توزیع عملیات عرضه میوه نوروزی را برعهده دارند، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمتها و پاسخگویی به افزایش حجم تقاضای خرید میوه در ایام نوروز انجام می‌شود.

وی زمان توزیع میوه را دهه آخر اسفند اعلام و تصریح کرد: توزیع میوه حداقل یکماه ادامه خواهد یافت و تمامی متصدیان مراکز عرضه موظفند ضمن نصب پارچه نوشته با عنوان " محل عرضه میوه طرح تنظیم بازار"، نرخ مصوب میوه‌های عرضه شده را در معرض دید مشتریان نصب کنند.

جمشیدیها از شهروندان خواست با مشاهده هرگونه تخلف در مراکز فروش، مراتب را به شماره تلفن ۱۲۴ به سازمان بازرگانی استان قزوین اطلاع دهند.