وزارت صنایع در لرستان فاقد استراتژی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا رحیمی نسب روز پنجشنبه در دیدار با وزیر صنایع و معادن در سخنانی با انتقاد از وزارت صنایع و معادن، اظهار داشت: عملکرد وزارت صنایع و معادن فاقد هرگونه استراتژی برای استان لرستان است و ما در این بخش شاهد بی عدالتی هایی هستیم.

وی با بیان این مطلب که رشد صنعت در کشور منفی است، افزود: امروز صنعت در کشور 70 درصد رشد منفی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم لرستان صنایع ایجاد شده در استان های دیگر را مشاهده می کنند و به ما گله می کنند و می گویند چرا در این استان کار صنعتی صورت نمی گیرد.

رحیمی نسب با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری در لرستان بسیار بالا است، بیان داشت: اکنون در لرستان بیش از 70 هزار نفر بیکار وجود دارد که ما تقاضای انتقال بخشی از صنایع استراتژیک برای رفع گوشه ای از این معضل را داشته ایم که متاسفانه درخواست ما هیچ نتیجه ای در بر نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عنایت دولت به استان لرستان بخشی از کارخانجات سایپا یا ایران خودرو در اختیار این استان قرار گیرد تا این صنایع بتوانند چند هزار از بیکاران لرستانی را تحت پوشش قرار دهند.