هزار تن مواد مخدر طی سال گذشته در کشور کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین هشتمین جشن شکرگزاری خانه روشن در راستای حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان و خانوادهای معتادان مواد مخدر که ترک اعتیاد کرده اند پنجشنبه شب در سالن اجتماعات شهرداری ناحیه دو قزوین برگزار شد.

در این مراسم جشن که آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، جانشین ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، جمعی از بهبودیافتگان و خانواده های آنان حضور داشتند احمد نصری با اشاره به ضرورت برخورد با پدیده اعتیاد اظهارداشت: امروزه اعتیاد یک پدیده مافیائی و جهانی است که تجارت پرسودی است که با جان انسانها سرو کار دارد و بسیاری از دولتها را درگیر خود کرده است.

وی افزود: بالندگی جوانان ایران اسلامی و موفقیت های روزافزون در بخشهای مختلف موجب شده دشمنان با استفاده از این حربه و معتاد کردن نسل فعال جامعه موجب توقف موفقیت ها شوند اما با هوشیاری مسئولان کشور و برخورد جدی در این زمینه تاکنون موفقیت های خوبی بدست آمده است.

مشاور سازمان بازرسی کل کشور یادآورشد: بیش از 95 درصد مواد مخدر از مرزهای شرقی و پنج درصد از استان خراسان وارد کشور می شود و برای مقابله با این موضوع با اجرای طرحهای ضربتی بخشی از این مبادی بسته شده است.

170 لابراتوار تولید شیشه در کشور کشف شد

نصری گفت: در سال گذشته بیش از هفت هزار و 752 تن انواع مواد مخدر در جهان تولید شده است که تنها در ایران یک هزار و 75 تن آن توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 170 لابراتوار تولید شیشه در ایران شناسایی و معدوم شده ودر یک سال اخیر روزانه 575 نفر قاچاقچی دستگیر شده اند.

استاندار اسبق قزوین تصریح کرد: 89 درصد تریاک تولیدی دنیا در افغانستان تولید می شود و به منظور مبارزه با این پدیده در کنار ستاد مبارزه با مواد مخدر و ماموران نیروی انتظامی بیش از 637 تشکل غیردولتی هم فعالیت می کنند که از حمایت دولت هم برخوردارند.

نصری اظهارداشت: بتدریج مردم و خانواده ها هم احساس خطر کرده اند و خودشان وارد صحنه شده اند تا در مبارزه با مواد مخدر به دولت کمک کنند.

وی حمایت های دولتی از تشکل های خصوص فعال در پیشگیری از اعتیاد را بسیار خوب و موثر دانست و اظهار امیدواری کرد با تداوم این حمایتها شاهد کاهش اعتیاد در جامعه باشیم.

نصری تشدید مجازات فروشندگان مواد مخدر را گامی در مسیر مبارزه جدی تر با فروش و عرضه مواد مخدر دانست.