شعر البرز با حمایتها شکوفا می شود

آریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کسب این رتبه گفت: در این بخش از جشنواره 160 مجموعه شعر شرکت داشتند که در نهایت من و آقای محمد رضا نیک زاد به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب نمودیم.
این شاعر کرجی و کارشناس شعر حوزه هنری استان البرز با بیان اینکه کتاب یک چندم از من حاصل تلاشی ده ساله در زمینه شعر است اظهار داشت: این مجموعه شامل 30 غزل است که یک سوم آن را اشعار آیینی و دفاع مقدس و مابقی را اشعار اجتماعی تشکیل می دهند.
آریان که سرودن شعر را از سال 1379 و در محضر اساتیدی چون مرحوم قیصر امینپور، محمدرضا ترکی، مظاهر مصفا و شفیعی کدکنی آموخته است اضافه کرد: این مجموعه مهرماه امسال توسط حوزه هنری البرز رونمایی و معرفی شد که نخستین اثر چاپ شده من به شمار می رود.
وی که از اعضای هیئت موسس انجمن شعر آیینی کشور و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی است اضافه کرد: امیدوارم با حمایت مسئولین و تلاش شاعران، شعر این خطه روز به روز به سوی موفقیت و پیشرفت گام برداد.
مریم آریان متولد 1359 و از شاعران پر کار و خوش قریحه استان البرز است با مجموعه "یک چندم از من" در بخش مجموعه اشعار در کنار محمد جواد آسمان به طور مشترک به مقام دوم این بخش دست یافت.
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